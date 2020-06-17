15+ человек, которые круто изменили образ с помощью небольшого аксессуара

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Несколько десятилетий назад мир был разделен на тех, кто вынужден корректировать зрение с помощью очков, и тех, кто обзывал этих людей очкариками. Здорово, что с легкой руки дизайнеров, знаменитостей и известных блогеров носить очки стало мейнстримом не только в качестве медицинского изделия, но и в виде стильного аксессуара, который, как по волшебству, добавляет образу шарма, загадочности и, что ни говори, серьезности в том числе.

Мы в AdMe.ru нашли в сети людей в очках. Признаемся честно: одни образы вызвали у нас восхищение, другие — удивили, но были и такие, которые заставили широко улыбнуться.

Очки могут дополнить любой образ

Хипстер или добрый интеллектуал?

«Обнаружила, что ресницы отлично заметны за очками»

«Раньше я терпеть не могла носить очки, а теперь они мне все больше нравятся»

Брэд в очках и без очков — два разных человека

«Мои новые очки»

«Бросила девушка, уволили с работы, и теперь мне необходимы ваши комплименты»

«Моя мама в новых очках, 1953 год»

«Они подходят к моему лицу?»

Этой женщине 96 лет, и она до сих пор модница

Парень сомневается в выборе оправы, а нам нравится

Кажется, мы нашли двойника Ивана Урганта (в очках)

Когда нет смысла выбирать, какие лучше: оба варианта хороши

Эта девушка носит очки 20 лет — солидный опыт

От бунтарки до интеллектуалки

«Чувствую себя странно»

«Мне сказали, что очки слишком велики для меня и я в них похожа на Эдну из „Суперсемейки“»

«Мне нравится, что эта оправа подходит к любому наряду и макияжу»