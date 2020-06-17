15+ человек, которые круто изменили образ с помощью небольшого аксессуара
Несколько десятилетий назад мир был разделен на тех, кто вынужден корректировать зрение с помощью очков, и тех, кто обзывал этих людей очкариками. Здорово, что с легкой руки дизайнеров, знаменитостей и известных блогеров носить очки стало мейнстримом не только в качестве медицинского изделия, но и в виде стильного аксессуара, который, как по волшебству, добавляет образу шарма, загадочности и, что ни говори, серьезности в том числе.
Мы в AdMe.ru нашли в сети людей в очках. Признаемся честно: одни образы вызвали у нас восхищение, другие — удивили, но были и такие, которые заставили широко улыбнуться.
Очки могут дополнить любой образ
Хипстер или добрый интеллектуал?
«Обнаружила, что ресницы отлично заметны за очками»
«Раньше я терпеть не могла носить очки, а теперь они мне все больше нравятся»
Брэд в очках и без очков — два разных человека
«Мои новые очки»
«Бросила девушка, уволили с работы, и теперь мне необходимы ваши комплименты»
«Моя мама в новых очках, 1953 год»
«Они подходят к моему лицу?»
Этой женщине 96 лет, и она до сих пор модница
Парень сомневается в выборе оправы, а нам нравится
Кажется, мы нашли двойника Ивана Урганта (в очках)
Когда нет смысла выбирать, какие лучше: оба варианта хороши
Эта девушка носит очки 20 лет — солидный опыт
От бунтарки до интеллектуалки
«Чувствую себя странно»
«Мне сказали, что очки слишком велики для меня и я в них похожа на Эдну из „Суперсемейки“»
«Мне нравится, что эта оправа подходит к любому наряду и макияжу»
А вы могли бы похвастаться своими очками?
Фото на превью gothictrashcan / reddit, gothictrashcan / reddit