15 человек, которые перестали стричься и отрастили роскошные волосы

45 10 21 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отстричь волосы можно легко и быстро, особенно если хочется немедленных изменений во внешности. Но вырастить их — долгий, порой нелегкий труд, за которым нередко скрывается нечто большее, чем смена прически. Впрочем, награда того стоит, ведь роскошная копна ухоженных волос смотрится на миллион и может преобразить человека и внутренне, добавив ему уверенности в себе.

Мы в AdMe.ru очарованы преображением героев нашей статьи. Короткие стрижки им идут, но длинные смотрятся просто идеально.

1. «Повредил спину в 18 лет и подумал, что жизнь хрупка, так что надо отрастить волосы, как всегда хотел. Прошло 5 лет, счастлив, что решился на это»

2. «Всю жизнь мучился с волосами, но наконец чувствую себя комфортно. После 7 месяцев ухода по методу для кудрявых больше не вернусь к прежнему образу»

3. 6 лет разницы

4. Разница между снимками — 3 года

5. «Трихотилломания долго крала у меня волосы, но больше это не повторится. Самые длинные волосы, какие были у меня за 7 лет, и я люблю их»

6. «18 лет и 23 года. Похудел и забыл про машинки для стрижки»

7. «Мои волосы через 11 месяцев»

8. «За 10 лет сбросила вес и отрастила волосы. Медленно и верно двигаюсь по правильному пути»

9. «Год назад и сейчас»

10. «Прошел год с моей последней стрижки»

11. «Побрился налысо 2 года назад, с тех пор не стригся»

12. Волосы отросли, обаяние осталось неизменным

13. «Начал отращивать волосы в 13, сейчас мне 18»

14. Разница между снимками — 1 год

15. Он отращивал волосы 2 года

Были ли у вас случаи, когда вы резко решили отстричь волосы и пожалели об этом?