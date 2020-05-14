15 человек, которые перестали стричься и отрастили роскошные волосы
Отстричь волосы можно легко и быстро, особенно если хочется немедленных изменений во внешности. Но вырастить их — долгий, порой нелегкий труд, за которым нередко скрывается нечто большее, чем смена прически. Впрочем, награда того стоит, ведь роскошная копна ухоженных волос смотрится на миллион и может преобразить человека и внутренне, добавив ему уверенности в себе.
Мы в AdMe.ru очарованы преображением героев нашей статьи. Короткие стрижки им идут, но длинные смотрятся просто идеально.
1. «Повредил спину в 18 лет и подумал, что жизнь хрупка, так что надо отрастить волосы, как всегда хотел. Прошло 5 лет, счастлив, что решился на это»
2. «Всю жизнь мучился с волосами, но наконец чувствую себя комфортно. После 7 месяцев ухода по методу для кудрявых больше не вернусь к прежнему образу»
3. 6 лет разницы
4. Разница между снимками — 3 года
5. «Трихотилломания долго крала у меня волосы, но больше это не повторится. Самые длинные волосы, какие были у меня за 7 лет, и я люблю их»
6. «18 лет и 23 года. Похудел и забыл про машинки для стрижки»
7. «Мои волосы через 11 месяцев»
8. «За 10 лет сбросила вес и отрастила волосы. Медленно и верно двигаюсь по правильному пути»
9. «Год назад и сейчас»
10. «Прошел год с моей последней стрижки»
11. «Побрился налысо 2 года назад, с тех пор не стригся»
12. Волосы отросли, обаяние осталось неизменным
13. «Начал отращивать волосы в 13, сейчас мне 18»
14. Разница между снимками — 1 год
15. Он отращивал волосы 2 года
Были ли у вас случаи, когда вы резко решили отстричь волосы и пожалели об этом?
Фото на превью looseseallbluth / Reddit