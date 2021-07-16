15 человек, которые выглядят так, будто в их ДНК есть гены жителей других планет

Количество людей на планете постоянно увеличивается, и чем дальше, тем более невероятные вещи природа с нами вытворяет. У каждого из нас есть свои особенности, но у некоторых они, оказывается, настолько выражены, что просто невозможно удержаться и не похвастаться. Необычная радужная оболочка, особая форма пальцев или ступней или даже рост — все это может стать той чертой, которая отличает вас от остальных.

Мы в AdMe.ru очень рады, что особенные представители человечества не стесняются своей уникальности, а, наоборот, гордятся ею.

«У моей девушки веснушки на радужке. Ее глаза похожи на мрамор»

«Зацените дверной проем. Мой рост — 204 см»

«Мои голубые глаза с годами становятся все более зелеными, а еще в них появились эти желтые кольца»

«Мой пупок образовал идеальную спираль»

«Жена сфотографировала мою гетерохромию. Что думаете?»

«Эта отметина на моей коже с рождения, и она никогда не загорает»

«Пятна на моей коже похожи на Микки Мауса»

«Моя гетерохромия. На черно-белых фотках смотрится очень круто!»

«У меня витилиго уже 32 года, и оно все еще распространяется»

«У меня дермографизм, поэтому я могу писать прямо на своей коже»

«Давненько я не видел полной гетерохромии»

«У меня гипермобильность суставов»

Синдром гипермобильности суставов — это системное невоспалительное заболевание соединительной ткани, которое характеризуется избыточной подвижностью суставов. — Прим. AdMe.ru.

«Я не могу сделать операцию на сетчатке из-за размеров моего зрачка»

«Мои глаза разных цветов, и зрачки расширяются не одинаково»

«Хочу показать вам свой большой палец. Это брахидактилия, тип D»