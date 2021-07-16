15 человек, которые выглядят так, будто в их ДНК есть гены жителей других планет
Количество людей на планете постоянно увеличивается, и чем дальше, тем более невероятные вещи природа с нами вытворяет. У каждого из нас есть свои особенности, но у некоторых они, оказывается, настолько выражены, что просто невозможно удержаться и не похвастаться. Необычная радужная оболочка, особая форма пальцев или ступней или даже рост — все это может стать той чертой, которая отличает вас от остальных.
Мы в AdMe.ru очень рады, что особенные представители человечества не стесняются своей уникальности, а, наоборот, гордятся ею.
«У моей девушки веснушки на радужке. Ее глаза похожи на мрамор»
«Зацените дверной проем. Мой рост — 204 см»
«Мои голубые глаза с годами становятся все более зелеными, а еще в них появились эти желтые кольца»
«Мой пупок образовал идеальную спираль»
«Жена сфотографировала мою гетерохромию. Что думаете?»
«Эта отметина на моей коже с рождения, и она никогда не загорает»
«Пятна на моей коже похожи на Микки Мауса»
«Моя гетерохромия. На черно-белых фотках смотрится очень круто!»
«У меня витилиго уже 32 года, и оно все еще распространяется»
«У меня дермографизм, поэтому я могу писать прямо на своей коже»
«Давненько я не видел полной гетерохромии»
«У меня гипермобильность суставов»
Синдром гипермобильности суставов — это системное невоспалительное заболевание соединительной ткани, которое характеризуется избыточной подвижностью суставов. — Прим. AdMe.ru.
«Я не могу сделать операцию на сетчатке из-за размеров моего зрачка»
«Мои глаза разных цветов, и зрачки расширяются не одинаково»
«Хочу показать вам свой большой палец. Это брахидактилия, тип D»
Расскажите, а у вас или ваших знакомых есть уникальные отличия?