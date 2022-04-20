15 человек, которые изо всех сил старались сохранить свою тайну, а прокололись на пустяке
Конечно, лучше никого не обманывать. Но люди бывают всякие, и некоторые просто не могут жить без того, чтобы чуть-чуть приукрасить действительность в свою пользу: например, похвастаться, что вот эта крутая спортивная тачка у подъезда принадлежит им, хотя на самом деле они просто мимо проходили. Но даже мелкий обман рано или поздно раскрывается.
Сегодняшняя статья AdMe.ru — о таких вот горе-врунишках, чью ложь собеседники ловко разоблачили.
- Одноклассница уехала учиться в вуз в другой город. Вернулась и давай нам рассказывать о своих тамошних похождениях. Просто королева соблазна, разбивательница сердец и мечта богачей. Мы еще удивились: надо же, дома была серой мышкой, а там прямо расцвела. И тут у нее на дне рождения я знакомлюсь с одной из ее сокурсниц. И во время светской беседы выясняется, что наша подруга там была такой же серой мышкой, как и дома, а нам пересказывала истории из своей общаги, только с собой в главной роли. © Тревожное Пирожное / AdMe
- У моей жены есть друзья молодости — отличные мужики, которые часто помогали ей и нашей семье. То помогут попасть к нужному врачу, к которому запись на полгода вперед, то еще что-то — куча таких ситуаций была. Но только вчера я узнал, что все они — ее бывшие. Случайно услышал об одном, а потом по цепочке выяснилось, что все ее друзья когда-то были ее парнями. Жене верю, клянется, что просто остались в настолько хороших отношениях, что они готовы помочь ей просто так. Но есть страх, что все же не просто так помогают. © Палата № 6 / VK
- Брат стал нахваливать свою жену и ее блины, мол, именно такие наша мама делала. А в мою сторону бросил замечание, что неплохо бы взять мастер-класс у нее. Я не бог кулинарии, не нравится — не ешь. Короче, обиду я затаила. Недавно, возвращаясь с работы, увидела магазинчик «Домашняя еда». Зашла, рассматриваю ассортимент и вдруг слышу знакомый голос. А это моя невестка покупает блины с творогом и маком. © Палата № 6 / VK
- На мою свадьбу пришли какие-то мужики, которых я не знал, и направились прямиком к столу с напитками. А я в тот момент уже переоделся в менее официальный костюм и выглядел не как жених, а как обычный гость. Подхожу к ним и спрашиваю: «Вы гости с чьей стороны: жениха или невесты?» Они говорят, со стороны жениха. А я такой: «Да? Только жених — это я, и я понятия не имею, кто вы такие». Они сразу стушевались и ушли. © microfortnight / Reddit
- Сестра жаловалась, что бывший муж платит ей мизерные алименты, поэтому мы всегда помогали ей деньгами. Вскоре я заметила, что она покупает вещи, которые мы не могли себе позволить, и водит дочь в рестораны, в которые мы и своих-то детей не водили, в том числе из-за того, что деньги ей отдавали. А как-то вечером она чересчур расслабилась и проболталась, сколько получает от бывшего мужа даже без учета алиментов. У нее доход на человека в семье оказался больше, чем у нас. Все это время она просто врала нам. © Anonymous / Quora
- Муж признался, что у него роман на стороне. Я была в шоке, но мы пошли к семейному психологу. Тот сказал, что, если мы хотим сохранить брак, роман пора прекращать. Муж клялся, что так и сделает. Наутро он обнял меня, сказал, что пойдет на пробежку с другом, и ушел. Через полчаса, заправляя постель, я положила его планшет на тумбочку. И тут на экране возникло уведомление о бронировании отеля на 9:30. Нет, ну это кем нужно быть вообще? Позвонила в отель, меня соединили с его номером. Излишне говорить, что он просто дар речи потерял. «Пробежка с другом», ага. © Bonnie Schwartz / Quora
- Мой бывший начальник сказал, что никому из сотрудников не повысили зарплату. Но я айтишник, поэтому я смог посмотреть платежную ведомость. В итоге меня уволили, но у него так и не хватило смелости признаться в том, что все остальные получили повышение, а я нет. © Baltimore Bob Andrews / Quora
- В старшей школе подруге нравился тот же парень, что и мне. Он жил с ней по соседству. И вот однажды она рассказывает мне, как тусовалась с ним весь день накануне и как классно им было вместе. Я дала ей закончить, а потом сказала, что весь этот день он сидел у меня в гостях, часов до 9. Видели бы вы, как она покраснела. Парень этот был, конечно, крутым, но не настолько, чтобы находиться в двух местах одновременно. © Jane Petree / Quora
- Косвенно стала причиной конфликта семейной пары. Работаем в одном отделе. Попросил меня коллега дать чистящий ролик: пиджак в шерсти. Дала, мне не жалко. Через неделю опять попросил, потом еще через неделю. Стало интересно, и я у его жены уточнила, не завели ли они животное. Она сказала, что нет, странно на меня посмотрела, а на следующий день не вышла на работу, сославшись на болезнь. А мужик налетел на меня с утра с криками, что я его семью разрушила, из-за жадности сказав жене про измену. © Подслушано / Ideer
- Один парень очень хотел играть в моей группе. Он обожал Pearl Jam и The Rolling Stones. Я спросил его, не слышал ли он случайно о группе Stone Sessions, и он ответил, что у него есть вся коллекция ее альбомов. И надо было видеть его лицо, когда я сказал ему, что только что выдумал эту группу. © joseadan88 / Reddit
- Однажды ко мне пришел устраиваться графический дизайнер, который скинул резюме, прикрепив к нему мои работы в качестве портфолио. Ну, я подробно расспросил его об опыте и дизайнерских идеях, прежде чем указать ему на оригиналы работ... и заодно на дверь. © BlatantBlunt / Reddit
- У меня крутой спортивный автомобиль. Как-то, уходя от друзей, увидел возле него парня и троих девушек. Он болтал, что живет неподалеку, а ключи от машины дома забыл. Говорил, он вице-президент в какой-то фирме, предлагал девушкам составить ему компанию, он, мол, платит за всех. Подхожу я к своему авто, а он кривится и говорит: «Мужик, не трогай машину». Я отвечаю: «Извини, просто хотел посмотреть». Он поворачивается к девушкам, а я нажимаю в кармане на брелок, чтобы открыть дверь. Он аж подпрыгнул! Выражение его лица, когда я сел в машину и завел ее, было просто бесценно. © Biggie_smallest / Reddit
- Несколько лет назад в наш чат, состоящий из пяти пар друзей, одна из девушек прислала фото пляжа в Дубае, типа «вот я отдыхаю». Все стали писать, какая она крутая, спрашивать, что она там делает и все такое. Она ответила, что поехала туда по работе. А надо сказать, что работа ее — наращивание ногтей и волос. Ну я не поверила, открыла поиск картинок и нашла фотки, которые она скачала и прислала в чат. Поржали с мужем. © Машенька Тихонова / AdMe
- Я в школе ходила к репетитору. Мама к 8 Марта купила ей коробку конфет и велела мне их передать. А я их съела. Просто офигительные конфеты были, до сих пор помню, мне таких не покупали. Только коробку я не сразу выбросила, и ее обнаружили. Скандал был страшный, меня чуть вместо конфет не съели. © Инга из Вартейга / AdMe
- Мне было 9 лет, мама тогда купила новый телефон. Я брала его, чтобы поиграть в игры, а сама выходила в интернет через GPRS, историю аккуратно подчищала. Только проблема была в том, что у мамы неплохо так списывались деньги, а я пожимала плечами и говорила, что это оператор списывает. К сожалению, в 9 лет я не догадывалась о том, что мама может поехать в офис оператора разбираться, и уж тем более о том, что там сохраняется вся история выхода в интернет. Сотрудники сдали меня, видимо, с удовольствием. © Julia / AdMe
А как часто случались с вами подобные истории? Кого вам удалось поймать на лжи?
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые изо всех сил старались сохранить свою тайну, а прокололись на пустяке
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