15 человек, которые изо всех сил старались сохранить свою тайну, а прокололись на пустяке

Конечно, лучше никого не обманывать. Но люди бывают всякие, и некоторые просто не могут жить без того, чтобы чуть-чуть приукрасить действительность в свою пользу: например, похвастаться, что вот эта крутая спортивная тачка у подъезда принадлежит им, хотя на самом деле они просто мимо проходили. Но даже мелкий обман рано или поздно раскрывается.