15+ человек, которые хотели сэкономить на парикмахере, а теперь не знают, как исправить результат

Разочарование от похода в салон известно, пожалуй, каждому. Казалось бы, хочешь сделать хорошо — сделай сам. Вот и герои сегодняшней подборки взялись за непростое дело — прическу мечты. Ну а получилось то, что получилось. По крайней мере, этим людям хватило чувства юмора, чтобы поделиться своим провалом в интернете.

AdMe.ru надеется, что сегодняшняя подборка сработает для наших читателей как оберег от неудачных стрижек и окрашиваний.

1. «Ситуация патовая. У меня собеседование после 6 месяцев без работы, а на голове это и не смывается»

2. «Хотела сама обесцветить корни, в итоге цвет получился серым»

3. «Осветлила волосы из черного, теперь никак не могу избавиться от этого оранжевого цвета»

4. «Хотел фиолетовые волосы, а получилось вот так»

5. «„Если ты умеешь хорошо рисовать, то сумеешь и волосы постричь“, — говорили они. Не думаю»

6. «Покрасила волосы в синий, даже голову не мыла, только выпрямила утюжком, и вот как цвет смылся»

7. «Остригла себе челку и ненавижу ее»

8. «Девушка стригла меня, и вдруг у нее вырвалось: „Упс“»

9. «Импульсивно брею голову и всякий раз жалею»

10. «Сделала осветление сама. Пыталась покраситься в каштановый цвет, но получилось так»

11. «Покрасила волосы, и получилось 2 цвета»

12. «Отросли корни, думала, осветлю сама. А в итоге волосы просто оторвались»

13. «Хотела платиновый, получила зеленый»

14. «Думала, осветлю волосы сама. Не ожидала, что получу космы, как у бабушки»

15. «У меня были зеленые волосы. На работе это стало недопустимым. Покрасила их в черный, но вот что получилось после мытья головы»

16. «Сама осветлилась и покрасилась. Ненавижу результат»

17. «Ошибочка вышла. Хорошо, что хотя бы из дома выходить не надо»