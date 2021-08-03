15 человек, которым проживание в отеле затмило все впечатления от поездки

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Провести отпуск в живописном местечке, конечно, здорово. Воспоминания о местной кухне и архитектурных достопримечательностях еще долго согревают сердце. Но бывает так, что самые сильные эмоции дарят не экскурсии и не экзотические виды, а гостиницы, номера в которых совсем не похожи на однотипные комнаты-клетушки.

Мы в AdMe.ru уверены, что заселиться в оригинальный отель — это безошибочный способ сделать отдых незабываемым. И опыт интернет-пользователей это только подтверждает.

«На телефоне в исландской гостинице есть специальная кнопка, которая разбудит вас, если в небе вдруг будет северное сияние»

«9 кругов по этажу отеля, в котором я остановился, равняются одной миле»

«Для вашего удобства этот этаж может использоваться в качестве площадки для бега. 9 кругов = 1 миля».

«Полосатый ковер на лестнице моего отеля. Все еще трудно спускаться по ней даже спустя 2 недели проживания и будучи абсолютно трезвым»

«Шкаф в немецком отеле обклеен множеством предупреждений, но я все равно чуть не ударился головой»

«Никогда раньше не видел такой дурацкой вывески около гостиничного бассейна»

«Не заходите в бассейн, если у вас диарея».

«Перила в моем отеле поддерживали маленькие металлические человечки»

«Отель запер свое мыло на ключ, чтобы его не украли посетители»

«Ванная в отеле, построенном в 1930-х годах в стиле ар-деко»

«Ко мне в комнату постучалась консьержка отеля, вручила это без единого слова и просто ушла. Я даже не успел сообразить, что это было»

Вот как подают солонки и перечницы в одном из отелей Колорадо

«В отеле, где я остановился, есть автомат по производству панкейков»

«Заказал я как-то, значит, куриные наггетсы в номер в Саудовской Аравии...»

«Недавно останавливался в отеле и увидел в вестибюле эту красавицу»

«Отель, в котором я остановился, использует тень для отображения номеров комнат»

«Отель был настолько хорош, что предоставил моему псу собственное спальное место»