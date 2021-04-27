15+ человек, которые хотели просто навести красоту, но попали не в те руки

Всем хочется выглядеть хорошо каждый день: это придает нам уверенности. Правда, не всегда получается. То в салоне не так подстригут, как попросим, то накрасят так, что и в зеркало смотреть неохота. А бывает, и сами как начнем экспериментировать со своей внешностью, так где-нибудь напортачим.

И если вы хоть раз были расстроены своим внешним видом, AdMe.ru спешит вас поддержать, ведь вы совершенно точно такие не одни. Просто относитесь к таким ситуациям с юмором, и жить будет веселее.

«Это был пробный свадебный макияж»

Ой, а по фото прямо видно, что тебе он не нравится. © JippityB / Reddit

«Я настаивала на том, что накрашусь на свадьбу сама, но моя мама оплатила визажиста и мне было неудобно отказаться. Но что с моими бровями?»

Я слышал, что брови должны быть похожи на сестер, но эти похожи на троюродных братьев. © bentakemoto / Reddit

Они выглядят так, будто даже никогда не встречались. © IWannaSlapDaBooty / Reddit

«Я заплатила $ 50, чтобы сделать макияж на свадьбу сестры. Вот какой контуринг мне сделали»

«Увидела в аквапарке на Бали что-то вроде маникюрного столика»

«Девушка-мастер мне объяснила, что сам маникюр она не делает, только ногти красит. Но я уже была полна решимости. Готова поспорить, у меня бы получилось еще хуже».

«Потратила $ 400, чтобы сделать балаяж, а мне испортили волосы»

«Что я просила и что получила»

«Горе-визажист сделал вот такой макияж моей подруге. Я даже не знаю, что сказать»

«Мой парень помог мне покрасить волосы»

«Моя коллега пошла делать маникюр к своей подруге — начинающему мастеру»

«Она попросила ее сделать такой же дизайн, как на фото. Вот что получилось в итоге».

«Я хотел, чтобы мои кудри уложили. Заплатил за это $ 300»

«Вот что хотела моя подруга и что получила. Визажист делала этот макияж целых полтора часа»

«Нет, это меня не дома так подстригли»

Теперь ты похож на кисть для макияжа. © Tenzhen7 / Reddit

«Парикмахер испортил мне волосы. Я хотела голубые прядки. Просидела у нее в кресле 4 часа, а она сделала их зелеными вместо синих»

«В следующую нашу встречу она вообще нанесла не тот оттенок, и я снова потратила 4 часа. Даже близко не похоже на то, что я хотела».

«Моя жена — парикмахер, и перед стрижкой я нарисовал ей, какую прическу мне хочется. Вот что получилось»

«Визажист сделала мои брови похожими на какие-то бревна»

«Сегодня мой парень понял, что не стоит доверять свою стрижку той, что даже собственные кончики ни разу не подстригала»

«Мой отец пытался сделать плавный переход на моих волосах. Спасибо, пап»

«Никогда не просите парикмахера подстричь вас как-то по-особенному»