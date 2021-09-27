15 человек, которые хотели просто купить продуктов, а бонусом получили комедию у прилавка

Все мы ходим в магазины практически каждый день, обыденное дело. Но иногда обычный поход за покупками превращается в непредсказуемое приключение. То на пути неожиданно возникнет «хозяин» магазина в виде кота, то резиновую игрушку примешь за конфету, то милая бабушка в очереди удивит.