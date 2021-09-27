15 человек, которые хотели просто купить продуктов, а бонусом получили комедию у прилавка
Все мы ходим в магазины практически каждый день, обыденное дело. Но иногда обычный поход за покупками превращается в непредсказуемое приключение. То на пути неожиданно возникнет «хозяин» магазина в виде кота, то резиновую игрушку примешь за конфету, то милая бабушка в очереди удивит.
Мы в AdMe.ru не стали проходить мимо таких курьезных историй и уверены, что они точно поднимут вам настроение.
- Раннее утро. Я пришла в супермаркет. Взяла все, что мне нужно, подошла к кассе. Там молодой парень. Он посмотрел на мои продукты, достал пакет, расправил его и положил. Посмотрел на охранника, который стоял рядом с ним, и сказал: «Коль, ты готов?» Коля кивнул. Кассир давай дальше: «Тогда погнали!» Охранник засек секундомером время, молодой кассир начал быстро пробивать продукты. Не прошло и минуты, как все было уже в пакете, который помог сложить сам охранник. Кассир спросил: «Ну что, сколько?» Охранник ответил: «3 секунды не хватило до нового рекорда!» © Не все поймут / VK
- Стоял недавно в очереди в кассу. Нужно было отойти. Обратился к даме впереди: «Женщина...» А она: «Да какая же я вам женщина? Я только в 8-м классе». А выглядела реально по-взрослому, даже черты лица, не говоря уже об одежде. Неловко, конечно. Я уже ничего не понимаю, кто как выглядит. И пожалуй, ко всем буду обращаться только «девушка». © Не все поймут / VK
- Стояла в очереди на кассе. Передо мной несколько человек, все с большими сумками. И тут начинает играть песня c матом, нецензурщиной. Мы подумали, что это кто-то включил, но посередине очереди бабушка нашла свой телефон в сумочке, взяла трубку и невозмутимо ответила. Именно после принятого вызова песня прекратилась. Сказать, что мы все были в шоке — это не сказать ничего. © Не все поймут / VK
- Зашла с подругой в магазин купить пару тюбиков краски, холст и кисточку. На кассе подруга, глядя на то, во сколько это обошлось, выдает: «Ох, хорошо, что я бездарность». © juliegagi / Twitter
- Мы с мужем ходили по магазинам перед Рождеством. Одеваясь, он торопился, чтобы мы не попали в гигантские очереди. В магазине внезапно он изменился в лице и начал трясти ногой. Я пыталась понять, что он делает. Вдруг из его штанины вылетело нижнее белье. У меня начался истерический смех. Ведь сейчас Рождество, поэтому в магазине полно народу. Он подопнул выпавшее белье в угол, чтобы поднять, а мне было так смешно, что пришлось выйти из магазина. Очевидно, накануне вечером, когда он снял джинсы, нижнее белье застряло в штанине. © Bobbie Johnson / Quora
- Я увидела оставленную тележку у кассы, в ней было много всего, особенно конфет. Я подумала, что тележку бросили, потому что передумали покупать все это. Начала выбирать из нее шоколад и понесла к прилавку, чтобы оплатить. Но тут неожиданно я увидела перед собой владельца тележки, который хмуро смотрел на меня. Я просто потеряла дар речи, пришлось извиняться и возвращать все обратно. Теперь не могу не смеяться каждый раз, когда вспоминаю лицо того мужчины. © Ayeisha Mirza / Quora
- Работал одно время в магазине. И был у нас там кот. Не Васька, не Василий Иваныч, а конкретный такой Васян — натуральный хозяин магазина. То растянется поперек прохода, смотря на всех, как на молекулы, то заснет в камере хранения. Но самое веселое было, когда утром, отпуская людей, я заметил этого пушистого хитреца на весах. И хотя я стараюсь не выражаться, особенно на людях, но в тот момент у меня просто вырвалось: «Васян, ты с ума сошел, шерстяной?!» Покупатели благо понимающие попались, посмеялись и спокойно пошли по своим делам. Так мы узнали, что он весит 5 килограмм. © Не все поймут / VK
- Я тогда училась в школе. Наступил ноябрь, пора было покупать новый проездной на метро. Я, протягивая в кассу деньги: «Добрый день! Дайте, пожалуйста, проездной на октябрь». Кассир: «Но сейчас 1 ноября». Я: «И что, я теперь не могу купить на октябрь?» Секунд через 10 до меня дошло. © Dr.irene / Pikabu
- Зашла в супермаркет. Передо мной в очереди стоял парень, и когда подошла его очередь, он пафосно кинул деньги на кассу и произнес:
— Сдачи не надо!
— Конечно, не надо, тут не хватает. © eviashka / Twitter
- Получил эту штуку бесплатно на кассе супермаркета. Подумал, что жевательная резинка, потому что раньше они выдавали их в похожей упаковке. Бросил ее прямо из упаковки в рот. Но это оказалась резиновая фигурка на присоске. © s3sebastian / Reddit
- Подруга на днях рассказала. Зашла в супермаркет. На кассе говорит кассиру: «Безнал». Достает ₽ 500 и прикладывает к терминалу. Он не пикает.
Подруга: «Не проходит».
Кассир: «Давайте еще раз».
Подруга: «Все равно не проходит».
Кассир: «Давайте я попробую». Берет у подруги ₽ 500 и прикладывает к терминалу.
Кассир: «Странно, может, вставить?» И тут до обеих доходит. Рядом мужик тихо сползает под прилавок. © МадамА / AdMe
- Покупал ингредиенты для торта, и тут проходят мама с ребенком. А у меня как раз были покрашены волосы. Ребенок говорит: «Мамочка, мамочка, можно мне волосы как у него?» Мама, смеясь, ответила, что если встретят меня еще раз, тогда да. Ну и через неделю мы встретились вновь. Ребенок не заметил меня, но выражение лица мамы, когда мы пересеклись, было бесценно. © BadAtLife42 / Reddit
- Делая покупки в книжном магазине, я уже пошел к кассе. Тут сзади вдруг подошла красивая женщина, взяла меня под руку и сказала: «А теперь, дорогой, ты...» Но тут она внезапно поняла, что я не «дорогой», извинилась и ушла. © Doug Hilton / Quora
- Муж куртку покупал, примерял целое множество раз и очень долго это делал, я уже устала ждать, задумалась, оступилась и упала на манекен мужской, начала бурно извиняться, потом дошло, что это не человек. Но на этом еще все не закончилось. Решила присесть, все диванчики были заняты. Думаю, сяду на манекен сидящий (там было их несколько, и не одна я так делала), присела, мягонько, и тут мне руку на коленку ставят, оборачиваюсь, на меня парень смотрит и смеется, а я у него на коленях сижу. Естественно, сразу подскочила, начала извиняться. Было ужасно стыдно, пошла к мужу, сказала, пускай сам выбирает, а то я что-то совсем не в ресурсе. © Девушка с веслом / AdMe
- Я стояла в очереди на кассе продуктового магазина, и человек сзади внезапно начал слегка толкать меня своей тележкой. Это было не больно, но это чертовски раздражало. Когда я резко повернулась, чтобы все высказать, я увидела перед собой друга детства. Он, смеясь, спросил меня: «Разве тебя не раздражает, когда люди так делают?» © Joan A. Cecil / Quora
А с вами случались подобные казусы в магазинах?
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