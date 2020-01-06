15 человек, которые были готовы ко всему, но все равно остались в шоке от того, что получили

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Несмотря на то что мы с каждым годом все чаще покупаем вещи онлайн, неожиданности подстерегают нас повсюду: в кафе, ресторане, продуктовом магазине, салоне красоты. Герои нашей подборки поделились фотоисториями, связанными с заказом чего-либо. Все их можно охарактеризовать тремя словами: «такое трудно забыть».

AdMe.ru желает нашим читателям как можно реже оказываться в ситуациях, когда покупка не радует. Если уж ожидания и реальность не совпали, пусть это будет позитивный опыт, как у героев наших бонусов.

Когда заказала худи для себя, но голову в него может просунуть только любимый кот

«Мой косметолог обещала, что, если я позволю ей покрасить мне брови, это реально изменит мою жизнь. Нужно было попросить ее выражаться точнее, прежде чем соглашаться»

«Знаю, что он крупный котик, но я ведь и заказал домик размера L»

«Покупал HDMI-кабель в интернете. Вместо него прислали это. В итоге мне вернули деньги и сказали, что я могу оставить это себе. Теперь не смогу спать»

Когда заказывала обычную терку, а получила как будто из набора посуды для гномов

«Один парень купил ботинки через страницу в Facebook, хотел поддержать местного производителя. Вот что ему доставили»

«Что мы просили vs. Что получили. Я не могу перестать смеяться»

«Взял себе картофель с сыром в местной закусочной»

«Купила обычный невзрачный чехол для наушников на AliExpress, и вместо него мне прислали это. Я просто рыдаю, что это вообще такое?»

Когда вроде бы продуманный сервис доводит до легкого раздражения

«Я заказала розовый диван, и мне только что доставили его вместе с серым. Я позвонила парню и сказала, что не покупала его, а он ответил: „С Рождеством, это бесплатно“. Что за ерунда? У меня недостаточно друзей для двух диванов»

«Я думал, что покупаю простую белую рубашку, но вместо этого получил такой сюрприз»

«Случайно купил в интернете самую большую сковородку. По крайней мере теперь смогу использовать ее на гриле. Обычный банан для сравнения»

Когда рождественский подарок себе любимой приехал не в том цвете

«Заказал салат „Цезарь“ без сухариков. Официантка

спросила, почему я не хочу сухари. Я ответил, что они для неудачников. Она вернулась с этим»

Бонус № 1: когда сервис приятно удивил

Бонус № 2: «Я была слегка навеселе, заказывая эту тарелку. Но она превзошла все мои ожидания»

Бонус № 3: «Cегодня мне на работу доставили пару носков, которые я никогда не покупала, и сейчас я в крайнем замешательстве»

Какая из ваших последних покупок порадовала вас, удивила или возмутила?