15 человек, которые ходили по крайне тонкому льду, но он чудом не треснул

Бывают ситуации, из которых удается выйти с незначительными потерями, но это трудно назвать удачей. Например, Вайолетт Джессоп пережила 3 кораблекрушения — она была на затонувших «Титанике», «Британнике» и «Олимпике». Герои сегодняшней подборки, к счастью, в кораблекрушение не попадали, но все же судьба знатно их напугала.

AdMe.ru не берется называть таких людей счастливчиками, но то, что они отделались легким испугом, — это факт.

«Проснулся, чтобы выпить немного воды. Слава богу, я решил включить свет перед этим»

«Велосипедное колесо взорвалось на скорости 72 км/ч. Досталось мне прилично, но врач скорой помощи был шокирован, что я выжил и даже не получил переломов»

«Случайно выстирал свои AirPods в стиральной машине, но они по-прежнему работают»

«Думал, моя боязнь пауков иррациональна, но сегодня я увидел это»

«Я забыл свой блокнот с $ 600 в тележке для покупок. Вернулся через час, и он все еще был там»

«Это кольцо с бриллиантом было потеряно в 2004 году. Вот где мы его нашли»

«Было близко. Это мой счастливый день»

«Наконец-то кривой палец оправдал себя»

Кот был близок к провалу, как и его человек. Однако первому, похоже, без разницы

«Услышал треск за окном, выглянул и увидел такую картину. Сосед обычно ставит машину слева, куда и рухнул ствол, но в эту ночь поставил правее. И не зря»

«Вот так я припарковался за машиной моих друзей»

«Уехала на выходные к маме, а по приезде обнаружила, что раковина наполнена с верхом»

«Поймали упавшее дерево на лесной дороге. Никто не пострадал»

«Наш Вован, гоняясь за летающей живностью, выпрыгнул с 11-го этажа. А потом его стая собак окружила, еле спасли. Сейчас живет в деревне, но жизней осталось меньше»

Когда и без того смехотворно маленькие карманы на женской одежде ухудшаешь так, что спасти может только чудо