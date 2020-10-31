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15+ человек, которые горько пожалели о том, что отважились изменить что-то в своей внешности

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Всем нам порой хочется перемен во внешнем виде, будь то яркий цвет волос, маникюр или стрижка. Кто-то предпочитает сэкономить и доверить собственное преображение своим близким, а кто-то просто решает пойти не к тому мастеру. Увы, результат один: модное фиаско. Ну что же, на ошибках учатся, и мы пожелаем героям нашей статьи никогда больше не попадать в такие ситуации.

AdMe.ru, конечно, за эксперименты, но если это касается внешнего вида, то лучше все же довериться хорошо зарекомендовавшим себя мастерам.

Когда косички получились не совсем такими, как хотелось бы

© donttellmewhattodo- / reddit

«Моя жена: „Тебя просто нужно слегка подстричь, я могу сделать это сама“»

© sirdrumalot / reddit

«Я неправильно расслышала, когда мой муж сказал, что НЕ хочет полностью брить голову»

© BrokenAvacado / reddit

Когда вы платите $ 30 за стрижку, вы ожидаете, что она будет хотя бы аккуратной

© Techedlearner / reddit

«Жена меня постригла. Я понял, что что-то не так, когда она начала истерически смеяться»

© natsess / reddit

«Год назад и сейчас. И ведь я считала, что они отлично смотрятся»

© muffy2008 / reddit

«Моя подруга сказала, что сможет меня постричь»

© cardbord_spaceship / reddit

«Привет, ребята, я вернулся, и моя девушка после года отношений стала значительно лучше стричь волосы»

© cardbord_spaceship / cardbord_spaceship

«Моя первая попытка побрить голову. Ходил так 2 дня на работу, пока коллега не спросил: „Ты в порядке?“»

© packaslimJIM27 / reddit

«„Плавный переход“? Нет, не слышали»

© dafyddtomas / reddit

«Я забыл поставить ограничитель на машинке при стрижке бровей»

© secretsinnerr / reddit

Ожидание vs. Реальность

© krias_the_robot / reddit

«Когда вы просите пробор, а парикмахер дает вам целую дорогу»

© instilledbee / reddit

«Я пыталась подстричь челку»

© nattysim / reddit

«Я попросила каре до плеч»

© vern_slice / reddit

«Сделайте мне „мой пятилетний ребенок только что научился стричь челку“»

© pm_me_your_napkin / reddit

«Я доверился отцу»

© Harris714 / reddit

А у вас был подобный опыт? Рискнете показать фото?

Фото на превью natsess / reddit
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