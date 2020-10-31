15+ человек, которые горько пожалели о том, что отважились изменить что-то в своей внешности

Всем нам порой хочется перемен во внешнем виде, будь то яркий цвет волос, маникюр или стрижка. Кто-то предпочитает сэкономить и доверить собственное преображение своим близким, а кто-то просто решает пойти не к тому мастеру. Увы, результат один: модное фиаско. Ну что же, на ошибках учатся, и мы пожелаем героям нашей статьи никогда больше не попадать в такие ситуации.

AdMe.ru, конечно, за эксперименты, но если это касается внешнего вида, то лучше все же довериться хорошо зарекомендовавшим себя мастерам.

Когда косички получились не совсем такими, как хотелось бы

«Моя жена: „Тебя просто нужно слегка подстричь, я могу сделать это сама“»

«Я неправильно расслышала, когда мой муж сказал, что НЕ хочет полностью брить голову»

Когда вы платите $ 30 за стрижку, вы ожидаете, что она будет хотя бы аккуратной

«Жена меня постригла. Я понял, что что-то не так, когда она начала истерически смеяться»

«Год назад и сейчас. И ведь я считала, что они отлично смотрятся»

«Моя подруга сказала, что сможет меня постричь»

«Привет, ребята, я вернулся, и моя девушка после года отношений стала значительно лучше стричь волосы»

«Моя первая попытка побрить голову. Ходил так 2 дня на работу, пока коллега не спросил: „Ты в порядке?“»

«„Плавный переход“? Нет, не слышали»

«Я забыл поставить ограничитель на машинке при стрижке бровей»

Ожидание vs. Реальность

«Когда вы просите пробор, а парикмахер дает вам целую дорогу»

«Я пыталась подстричь челку»

«Я попросила каре до плеч»

«Сделайте мне „мой пятилетний ребенок только что научился стричь челку“»

«Я доверился отцу»