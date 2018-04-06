15 человек, которые горько пожалели, что сделали тату

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Когда речь заходит о татуировках, кто-то решается на этот шаг спонтанно в силу авантюрности характера, а кто-то долго раздумывает и выбирает идеальный эскиз. Но вряд ли тем и другим хотелось бы, чтобы их тату попали в такую подборку. Бедолагам из нее остается только посочувствовать: они, похоже, совершили большую ошибку.

AdMe.ru cобрал татуировки, которые вряд ли безмерно радуют своих обладателей.

1. «Это ручка ребенка, который держит папин палец, честное слово!»

2. Пантера как она есть

3. Когда ты очень гостеприимный хозяин

«Добро пожаловать в зал [вместо „в ад“]». По-английски hell — «ад», hall — «зал».

4. Тигр курильщика

5. И такие же волки

6. Зачем?

«Усы».

7. «Сделайте мне тату с какой-нибудь надписью на русском»

8. Волка почему-то даже больше жаль, чем обладателя тату

9. Видавшая виды Мэрилин

10. Любитель вьетнамок

11. Изначально предполагалось, что это будет нож в сердце и ангельские крылья

12. А это должно было быть звездное небо

13. Любитель чипсов

14. За вами следят

15. Когда решил сделать тату с изображением своего новорожденного ребенка

А какая татуировка вас особенно впечатлила?