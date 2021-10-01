15+ человек, которые даже зубы почистить не успели, а утро уже преподнесло им сюрприз
Глядя на фотографии героев сегодняшней подборки, так и хочешь произнести: «Утро добрым не бывает». И хотя последнее неправда, беднягам из этой статьи действительно не повезло. Чего стоит встреча с летучей мышью спросонья или испорченный пудом соли завтрак.
Нам в AdMe.ru остается только надеяться, что остальная часть дня у этих людей прошла более удачно.
1. «Этим утром я обнаружил, что на моей москитной сетке с внутренней стороны спит нежданный гость»
2. «Заказал бургер на завтрак»
3. «Итак, а как вы встретили утро?»
4. «Как показать, что ты еще не проснулся, не сказав ни слова»
5. «Заказал я, значит, сэндвич с беконом и индейкой»
6. «Все, что я хотел, — это оторвать один банан на завтрак»
7. «Каждый божий день моя вторая половинка оставляет ванную в таком вот виде утром»
8. «Присматриваю за бабушкиной собакой. Сегодня ночью она скреблась в мою дверь до тех пор, пока я не проснулся в 3 часа и не открыл ей. Она зашла, справила нужду и пошла к себе в кровать»
9. «Утреннее происшествие»
10. «Из-за этого чуда придется менять стеклопакет»
11. «Моя невеста ехала на работу, и по пути ее колесо просто отвалилось»
12. «Заваривание кофе пошло не по плану»
13. «Опаздывала и в спешке взяла макмаффин. Добралась до работы, вскрыла обертку и увидела этого монстра»
14. «Вставал с постели и попал ногой в террариум»
Из обитателей террариума никто не пострадал. — Прим. AdMe.ru.
15. «Когда твои мысли где-то вдалеке»
16. «Утренний перекус моего пса сегодня»
17. «Дверца от душа разлетелась на мелкие осколки в 4 утра»
18. «На утренней прогулке услышал лай. Оглянулся, никак не мог понять, откуда он звучит, пока не посмотрел наверх»
А вы сова или жаворонок? Любите утро или мечтаете, чтобы оно поскорее закончилось?
Фото на превью xIspalinx / Pikabu
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