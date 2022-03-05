15+ человек, которые делают свою работу кое-как и совершенно не переживают за результат

У людей, которые трудятся на совесть, и у тех, кто работает спустя рукава, разные подходы к делу. Первые стараются продумывать все до мелочей и скрупулезно во всем разбираются, а вторые постоянно ищут пути, чтобы схалтурить да поскорее со всем покончить.

Мы в AdMe.ru знаем, что у пользователей сети на халтуру глаз наметан и они в момент вычисляют тех, кто делает свою работу тяп-ляп и не переживает за результат.

«Приехала машина на ремонт, подняли, а там такая красота: сгнившую топливную горловину до бака вот так заменили. „Работает же“, — сказал клиент»

«Арендодатель моей подруги нанял ее бывшего парня, чтобы переделать потолок. Теперь он стал слишком низким, чтобы дверь на балкон могла открываться»

Никто не заметит разницы

«Ремонт в нашем подъезде»

Немного синего малярного скотча все поправит

Главное, что камеру повесили, — все под контролем

«Фото из моего дома»

Главное — это удобство

Когда надо проложить кабель, просто берешь и сверлишь дырку в потолке

Доставили посылку, и на том спасибо

Сидящим пассажирам тоже нужно за что-то держаться

«Предыдущий владелец таким образом соединил 2 комнаты кабелем»

Не забывайте смотреть под ноги на пешеходном переходе

А что, очень удобное место для телефона. И дети не будут баловаться

Зачем перевешивать — и так все понятно

«Предыдущие владельцы любезно „залатали“ дыры в стене»

«Мне доставили 2 левых ботинка»

«Завести провод через распределительную коробку? К чему такие сложности, лучше просто пробить дыру молотком»

«Теща решила обновить прихожую в квартире. Доверилась знакомым. Уехала на неделю на дачу, вернулась, а там это»

«Знакомые обещали сделать как для своих, а сами взяли и прикрепили к стене полку с обувью просто на саморезы, без дюбелей. Крепления моментально отвалились, и теперь полка в прихожей сиротливо у стены стоит».