15 чертовски находчивых человек, которые знают толк в работе

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Работа — это, как ни крути, очень важная часть нашей жизни. И хорошо, когда она приносит удовольствие. AdMe.ru собрал для вас примеры людей, которые искренне любят то, чем они занимаются, и в очередной раз доказывают: ни одна работа в мире не бывает скучной.

15. Попросила доставщика пиццы нарисовать на коробке дракона, сражающегося с фламинго. Он не разочаровал

14. Гости попросили официанта сфотографироваться с ними. Он подошел к процессу творчески

13. Терпению этого мерчандайзера можно только позавидовать

12. Плотник специально залез в шкаф, чтобы продемонстрировать качество своей работы

11. Владелец этого ресторана хотел угодить всем гостям. У него получилось

10. Вот что бывает, когда электрик — перфекционист до мозга костей

9. Принести чай с вкусняшками в комнату с телевизором — для него явно не проблема

8. Кто сказал, что туалет — это не место для креатива?

7. В этом отеле работают очень ответственные горничные

6. Это не просто полка в супермаркете. Это уже настоящее произведение искусства

5. Техподдержка, которая готова ответить даже на самые сложные вопросы

4. Официант спросил моего брата, что он хочет на десерт. Он ответил: «Ничего»

Надпись на тарелке: «Ничего».

3. Владельцы этого магазина — очень находчивые люди

2. Ведущий прогноза погоды из Швеции подобрал идеальную одежду для выхода в эфир

1. А этот ведущий решил порадовать аудиторию таким костюмом на Хеллоуин