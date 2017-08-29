15 чертовски находчивых человек, которые знают толк в работе
Работа — это, как ни крути, очень важная часть нашей жизни. И хорошо, когда она приносит удовольствие.
AdMe.ru собрал для вас примеры людей, которые искренне любят то, чем они занимаются, и в очередной раз доказывают: ни одна работа в мире не бывает скучной.
15. Попросила доставщика пиццы нарисовать на коробке дракона, сражающегося с фламинго. Он не разочаровал
14. Гости попросили официанта сфотографироваться с ними. Он подошел к процессу творчески
13. Терпению этого мерчандайзера можно только позавидовать
12. Плотник специально залез в шкаф, чтобы продемонстрировать качество своей работы
11. Владелец этого ресторана хотел угодить всем гостям. У него получилось
10. Вот что бывает, когда электрик — перфекционист до мозга костей
9. Принести чай с вкусняшками в комнату с телевизором — для него явно не проблема
8. Кто сказал, что туалет — это не место для креатива?
7. В этом отеле работают очень ответственные горничные
6. Это не просто полка в супермаркете. Это уже настоящее произведение искусства
5. Техподдержка, которая готова ответить даже на самые сложные вопросы
4. Официант спросил моего брата, что он хочет на десерт. Он ответил: «Ничего»
Надпись на тарелке: «Ничего».
3. Владельцы этого магазина — очень находчивые люди
2. Ведущий прогноза погоды из Швеции подобрал идеальную одежду для выхода в эфир
1. А этот ведущий решил порадовать аудиторию таким костюмом на Хеллоуин
Фото на превью reddit