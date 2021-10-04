15 человек, которые давно выросли и хотели бы кое-что сказать своим учителям
Кто-то с удовольствием окунается в воспоминания о школе, когда надо было писать на доске мелом и решать задачки. Другие же, выпустившись, предпочитают забыть об уроках и партах. Но как бы мы ни относились к школе, там мы не только становились умнее, но и заводили друзей, узнавали себя, получали ценные уроки, которые очень пригодились во взрослой жизни.
AdMe.ru понимает, что у каждого своя история, связанная с обучением. В этом материале вы найдете рассказы о тех, кто при встрече с учителями не стал бы молчать, а без обиняков высказал бы свое мнение. А еще в конце читателей ждет бонус — фраза, знакомая всем школьникам.
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Бонус
Если бы вы встретили сегодня своего любимого или ненавистного учителя, то что бы ему сказали? Или прошли бы мимо?
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