15 человек, которые давно выросли и хотели бы кое-что сказать своим учителям

Кто-то с удовольствием окунается в воспоминания о школе, когда надо было писать на доске мелом и решать задачки. Другие же, выпустившись, предпочитают забыть об уроках и партах. Но как бы мы ни относились к школе, там мы не только становились умнее, но и заводили друзей, узнавали себя, получали ценные уроки, которые очень пригодились во взрослой жизни.

AdMe.ru понимает, что у каждого своя история, связанная с обучением. В этом материале вы найдете рассказы о тех, кто при встрече с учителями не стал бы молчать, а без обиняков высказал бы свое мнение. А еще в конце читателей ждет бонус — фраза, знакомая всем школьникам.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Бонус