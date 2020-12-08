15+ человек, которые больше не хотят притворяться, что верят в новогоднее чудо
Психологи думают, что стремление отпраздновать Новый год восходит к нашему инстинкту выживания. Этот праздник, как и день рождения, например, напоминает о том, что мы прожили еще один год, а значит, мы большие молодцы. И все эти праздничные обещания изменить свой образ жизни не что иное, как реализация желания взять ситуацию под контроль. Нет никакого значения, действительно ли мы начнем бегать по утрам, экономить или худеть в грядущем году, — даже один короткий миг того, что мы верим в это, дает повод для радости и счастья.
AdMe.ru нашел таких людей, которые отрицают всякие условности, и каждый из них имеет на то свою причину.
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Мы в семье изначально никогда не праздновали Новый год — всегда только Рождество. Сейчас я уже живу отдельно, но акцент все равно делаем именно на Рождество. Почему? Все со скидками — абсолютно все, что не продали к празднику.
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Вот уже 2 года я не отмечаю ни Рождество, ни Новый год. В позапрошлом году мы были дома с мамой: она на кровати, я на диване. Обе читали. Было круто. В прошлом году я переехала в Грецию. В канун Нового года встал выбор: пойти куда-то в клуб или остаться дома с соседями по квартире, которые уже вовсю отмечали. Осталась дома. Укрылась одеялом, читала, пила чаек, смотрела фильмы. Один из соседей спросил, почему я так себя веду. Мол, они из-за меня чувствуют себя неловко. Не понимаю, почему кому-то плохо от того, что я не отмечаю. © Mika Takahashi / quora
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Последние 5 лет не люблю Новый год. Хочу просто сидеть дома, смотреть фильмы и есть пиццу. В одиночестве. Мне не нравится вся эта шумиха вокруг праздника, все эти псевдоожидания от наступающего года. Я люблю вечеринки и общение, но вся эта предновогодняя беготня просто сводит меня с ума. Тем не менее всякий раз на Новый год я иду тусить с друзьями и всякий раз разочаровываюсь. © ***-a-gogo / reddit
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Когда мне было 18 лет, я обожал Новый год. Очень хотелось потусить, познакомиться с девчонками. Потом я женился и праздновал уже дома, а не на вечеринках с друзьями. Потом я развелся и потерял весь вкус к празднику. Выйти на улицу значило просто потратить кучу денег и времени. Все, чего я стал хотеть после 50 лет, — это поспать. Сейчас мне 60, и Новый год для меня — это просто еще одна ночь. © Jesse Spangler / quora
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Новый год мне больше не интересен. В детстве я часами выбирал поздравительные открытки и был от этого счастлив. Позже я рисовал эти открытки сам — и опять был счастлив. Потом я использовал Photoshop, чтобы рисовать эти открытки, — и да, чувствовал себя счастливым. Ну а позже появились все эти СМС, Instagram, Facebook и прочее. Все персонализированные поздравления испарились — одни только массовые рассылки остались. И это совсем не делает меня счастливым. Это погубило часть моего детства. © Amitdyuti / quora
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Не хочу участвовать в коллективном помешательстве на тему смены даты. Мне не кажется, что эта ночь чем-то отличается от остальных ночей в году, а потому глупо удостаивать ее отдельного празднования. © Катерина Огнева / «Яндекс. Кью»
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Я ненавижу Новый год. А все из-за бывшего мужа. В прошлый Новый год мы должны были собраться с семьей и его друзьями. Я весь день готовила, убирала. Просила помочь, но помощи так и не дождалась. В итоге мы повздорили и он со спокойной душой часов в 7–8 ушел. Новый год мы встречали вдвоем с дочерью. Я — со слезами на глазах. А самое обидное, что он не позвонил и не написал. © unknown author / ideer
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Это самый бесячий праздник среди всех праздников, хотя я, конечно, благодарен ему, потому что не надо ходить на работу. Фейерверки сводят с ума всех собак в округе. А эти новогодние обещания тех, кто хочет изменить свою жизнь? Они постят у себя в Facebook, что начнут чем-то заниматься, а потом идут кучей в спортзалы, и хватает их только недели на 2–3. И так происходит каждый год. © Sean Kernan / quora
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Почему я разлюбил Новый год? Все очень просто. Заметил одну закономерность: чем ближе 31 декабря, тем приветливее и милее становятся люди. Настолько, что аж мед из ушей и одно место слипается. Весь год ты хам, а к Новому году ты желаешь всем добра. И так во многих странах. © faktor2 / pikabu
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Я не употребляю, а без этого плоские шутки не смешны, веселые рожи противны, танцы на столе и того хуже, а уж фильмы, пересмотренные 1 000 раз, никак не хочется смотреть. Хотя можно отпраздновать по-своему, как нравится. Но почему-то это вовсе не считается празднованием. © Валерия Б. / «Яндекс. Кью»
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Мой план на новогоднюю ночь — завалиться спать часов в 10 вечера, как обычно. Все желание посмотреть на то, как в календаре одна цифра сменится на другую, закончилось с появлением детей. Вообще, я только один раз отмечал Новый год. Это был 1999-й. Мы с друзьями пошли на пирс — там было многолюдно, холодно и очень дорого. Приятного мало. Я лучше буду в комфортной обстановке у себя дома. А еще лучше — в своей собственной кровати. © Matthew Bates / quora
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Мой муж всегда как одержимый готовится к этому празднику. Я по молодости таскалась с ним по компаниям. Все ждала, когда же будет утро. Лет 15 справляем только вдвоем. Но он заставляет меня столько наготовить и накупить! Меня бы устроило с мандаринками и вкусными конфетами встретить Новый год. Хотя я допускаю нарядить елку и украсить разными огоньками квартиру. © Ирина Левина-Арутюнян / facebook
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Мы с семьей празднуем Рождество, а не Новый год. Обычно для нас это традиция, повод собраться всем вместе, но в этом году я поняла, что у меня такого желания вообще нет. На Рождество всегда суета, приготовление гор еды, упаковка подарков, все носятся туда-сюда. Пообщаться толком с родственниками не получается, потому что все бегут куда-то по делам, шумят, а иногда и ссорятся. И я поняла, что эта семейная традиция превратилась для меня в безрадостную повинность. Поэтому решила, что мне гораздо лучше приезжать после праздников, когда уже все разъедутся и остаются только родители. Так мне приятнее находиться у них и больше возможностей нормально пообщаться.
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2009 год впервые за 30 лет пришлось встречать дома — немного приболела. Фрукты, шоколад, диванчик, пижамка, телевизор. По телефону всех поздравила — все поздравили меня. И так мне понравилось, что я в последующие годы никуда не иду сознaтельно. Раздача подарков переносится на рождественские праздники. © Olive Bor / facebook
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Тоже начинаю не любить этот праздник. У меня это связано с тем, как к нему относится муж. Если быть точнее, то никак. В первые годы в браке я по привычке придумывала, что приготовить, что купить, пока он меня не огорошил тем, что все равно ничего есть после 12 не будет. Эта мысль как-то засела у меня в голове. В прошлый раз, кроме оливье и утки, больше ничего и не было. Есть все равно некому. Да и с финансами туго. © patapoo / pikabu
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Уже не верю в волшебство: загаданные желания не сбываются, ничего не меняется, кроме даты. Раньше заморачивалась обязательно новым нарядом, блюдами, подарками, боялась, что не успею нарядить елку. В последние несколько лет снега нет, зима теплая. Это тоже влияет на отсутствие новогоднего настроения. В общем, для меня это стало обычной формальностью. И вообще, Новый год — это больше детский праздник. © red\\ maris / «Яндекс. Кью»
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Я никогда не была на большущей новогодней вечеринке. Я интроверт, и идея отправиться в место с кучей людей утомляет меня. В один год мы с подругой просто сидели у нее дома, болтали и смотрели фильм. В другой год мы с мамой за ночь посмотрели целый сезон «Анатомии страсти» и не ложились из-за этого до 4 утра. Мой муж категорически против того, чтобы ложиться спать до полуночи, так что я просто переписываюсь с друзьями или смотрю фильм. © Mia House / quora
А вы как будете отмечать грядущую новогоднюю ночь?