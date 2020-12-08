15+ человек, которые больше не хотят притворяться, что верят в новогоднее чудо

Почему я разлюбил Новый год? Все очень просто. Заметил одну закономерность: чем ближе 31 декабря, тем приветливее и милее становятся люди. Настолько, что аж мед из ушей и одно место слипается. Весь год ты хам, а к Новому году ты желаешь всем добра. И так во многих странах. © faktor2 / pikabu

Я не употребляю, а без этого плоские шутки не смешны, веселые рожи противны, танцы на столе и того хуже, а уж фильмы, пересмотренные 1 000 раз, никак не хочется смотреть. Хотя можно отпраздновать по-своему, как нравится. Но почему-то это вовсе не считается празднованием. © Валерия Б. / «Яндекс. Кью»

Мой план на новогоднюю ночь — завалиться спать часов в 10 вечера, как обычно. Все желание посмотреть на то, как в календаре одна цифра сменится на другую, закончилось с появлением детей. Вообще, я только один раз отмечал Новый год. Это был 1999-й. Мы с друзьями пошли на пирс — там было многолюдно, холодно и очень дорого. Приятного мало. Я лучше буду в комфортной обстановке у себя дома. А еще лучше — в своей собственной кровати. © Matthew Bates / quora

Мой муж всегда как одержимый готовится к этому празднику. Я по молодости таскалась с ним по компаниям. Все ждала, когда же будет утро. Лет 15 справляем только вдвоем. Но он заставляет меня столько наготовить и накупить! Меня бы устроило с мандаринками и вкусными конфетами встретить Новый год. Хотя я допускаю нарядить елку и украсить разными огоньками квартиру. © Ирина Левина-Арутюнян / facebook