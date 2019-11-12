15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

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Вряд ли мы рискнем покупать креветки способом, продемонстрированным в этой статье, а вот методом упаковки подарка в последнюю минуту и наушниками без музыки при случае воспользуемся обязательно.

AdMe.ru постоянно пополняет коллекцию лайфхаков от самых изворотливых пользователей интернета, и вот свежая порция их хитрых трюков.

1. Девушка надела всю одежду из чемодана, чтобы не платить за перевес багажа

2. Как выделить объявление о сдаче квартиры из сотен других таких же

3. Когда не хочешь покупать лед по цене креветок

4. Как угощаться за чужой счет

5. «Полно работы, я сижу в офисе, а подарок вручать через 2 часа. Надо было что-то делать. И я сделал»

6. Как гулять с бультерьером, не вызывая негатива

7. Подарок на день рождения — футболка со скриншотом переписки с обсуждением подарка

8. Лайфхак для офисных работников

9. Когда тебе нужно поесть, а твой двухлетка норовит сбежать

10. «Мой сосед живет в 2030-м»

11. «Я использую селфи-камеру не для селфи, а для того, чтобы подключать провода к задней части моего монитора»

12. «Я приклеил точилку внутрь бутылочки из-под таблеток, чтобы не точить карандаши над мусорным ведром»

13. Tinder vs. Avito

14. Cвайп вправо этому парню из Tinder за креативность!

15. Нам всем срочно нужна такая футболка

«Пожалуйста, не разговаривайте со мной. Я не контролирую себя, буду болтать с вами 2 часа и не успею сделать свою работу».

Бонус: 7-летний финский мальчик придумал полотенце на лямках для сауны, получил патент и заключил контракт на производство своего изобретения

А какие хитрости используете вы, чтобы облегчить себе жизнь?