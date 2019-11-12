15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

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Вряд ли мы рискнем покупать креветки способом, продемонстрированным в этой статье, а вот методом упаковки подарка в последнюю минуту и наушниками без музыки при случае воспользуемся обязательно.

AdMe.ru постоянно пополняет коллекцию лайфхаков от самых изворотливых пользователей интернета, и вот свежая порция их хитрых трюков.

1. Девушка надела всю одежду из чемодана, чтобы не платить за перевес багажа

© Gel Rodriguez / Facebook  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

2. Как выделить объявление о сдаче квартиры из сотен других таких же

© Евгения / Avito  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

3. Когда не хочешь покупать лед по цене креветок

4. Как угощаться за чужой счет

© Directorfilm / Pikabu  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

5. «Полно работы, я сижу в офисе, а подарок вручать через 2 часа. Надо было что-то делать. И я сделал»

© Admin911GPO / Pikabu  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

6. Как гулять с бультерьером, не вызывая негатива

© 68 73 0 AmokYu / Pikabu  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

7. Подарок на день рождения — футболка со скриншотом переписки с обсуждением подарка

© MJ2692 / Pikabu  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

8. Лайфхак для офисных работников

© Livotovas / Twitter  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

9. Когда тебе нужно поесть, а твой двухлетка норовит сбежать

© EMF911 / Reddit  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

10. «Мой сосед живет в 2030-м»

© TenDeadGoats / Reddit  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

11. «Я использую селфи-камеру не для селфи, а для того, чтобы подключать провода к задней части моего монитора»

12. «Я приклеил точилку внутрь бутылочки из-под таблеток, чтобы не точить карандаши над мусорным ведром»

© Unknown user / Reddit  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

13. Tinder vs. Avito

© Joker_Kem / Twitter  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

14. Cвайп вправо этому парню из Tinder за креативность!

© Shinobyl / Tinder  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

15. Нам всем срочно нужна такая футболка

© mila_e860 / Reddit  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

«Пожалуйста, не разговаривайте со мной. Я не контролирую себя, буду болтать с вами 2 часа и не успею сделать свою работу».

Бонус: 7-летний финский мальчик придумал полотенце на лямках для сауны, получил патент и заключил контракт на производство своего изобретения

© Lindentex Oy / gp.se  

15 человек, которые благодаря своей смекалочке и в огне не горят, и в воде не тонут

А какие хитрости используете вы, чтобы облегчить себе жизнь?

Фото на превью Gel Rodriguez / Facebook

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