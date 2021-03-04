15 человек, которые без преувеличения могут прокричать: «Самый лу-у-у-учший день!»

В основном люди мечтают о глобальных, чаще материальных вещах, которые предположительно сделают их счастливее. Ради них они готовы надрываться на работе, отказывать себе в маленьких радостях. Но в погоне за счастьем или главной целью жизни не стоит недооценивать каждый прожитый день, который у любого человека должен проходить под знаком лучшего дня в неделе, месяце или году, чтобы потом не пришлось переживать синдром отложенной жизни.

Мы в AdMe.ru понимаем, что у всех разные поводы для счастья. Но также убеждены в том, что если их будет как можно больше, то и жизнь станет более наполненной и заиграет новыми красками.

«Это утро оказалось добрым»

«Жена подарила мне очки для дальтоников, и я впервые вижу цвета»

«Сегодня мне исполнилось 25 лет. Вместо праздничного торта я приготовила себе праздничную лазанью»

«Наконец набрался храбрости и преодолел страх быть отвергнутым. Она сказала „да“»

«Она живет со мной уже 3 месяца и наконец-то доверилась мне настолько, что впервые залезла ко мне на руки»

«Двойное селфи: я с белкой»

«Я женился на любви всей моей жизни. Это был лучший день»

«Фотография меня, лежащего на полу спальни моего первого собственного дома»

«Я приютил этого котенка в самый тяжелый период моей жизни. Он буквально избавил меня от страданий»

«Мой 3-летний ребенок впервые смотрит на Луну в телескоп»

Черт, мне скоро 50, и я хотел бы получить такой же опыт. © Motocamperman / Reddit

«Мы приготовили домашнее суши на ужин»

«Начала карьеру во флористике. Это кажется нереальным, ведь я наконец-то следую за своей мечтой»

«Моему сыну сейчас нравится держать меня за руку. Теперь мне уже ничего не нужно в жизни для счастья»

«Она знала, что я планирую сделать ей предложение, поэтому решил подкрасться к ней»

«7 лет прошло с тех пор, как я перестал заниматься каким-либо творчеством. А сегодня впервые начал рисовать»