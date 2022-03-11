15 счастливчиков, которые стали обладателями таких крутых вещиц, что теперь нарадоваться им не могут

Иногда зайдешь в магазин, случайно приобретешь какую-нибудь вещицу, а потом она становится любимой. Хотя до этого вы о ней думать не думали или даже знать не знали, что такое вообще существует. Например, стакан, который превращает обычный лед в цветной, салфетки, которые защищают одежду от линьки, или гусь, который будет держать все, что вы ему дадите.

Мы в AdMe.ru тоже совершали подобные покупки, и наша сегодняшняя подборка посвящена именно таким вещам, которые стали крутейшими находками в жизни людей.

«Производитель восстановил мой 20-летний рюкзак по гарантии. Я невероятно доволен результатом»

«Моя собака любит следить за происходящим с балкона, так что мне пришлось купить для нее этот пуфик»

«Этот кожаный мини-кошелек я купил 5 лет назад, а он до сих пор как новый»

«Мой пылесос 1985 года все еще в рабочем состоянии»

«У меня есть специальные силиконовые беруши, сделанные отоларингологом. Они очень эффективные и удобные»

«Я очень чутко сплю и всегда пользовался обычными берушами. Но они все время давили, выпадали к утру, и их приходилось искать где-то рядом с кроватью. После похода к врачу, чтобы сделать специальные беруши, я узнал, что мои слуховые проходы имеют искривленную форму, поэтому обычные беруши мне никогда не помогали».

«В этом году мне подарили ведро для компоста. Наконец-то у меня будет возможность собирать и сдавать всю органику в близлежащий пункт сбора»

«Купил этот термос 5 лет назад. Недавно заметил, что пробка подтекает, и решил обратиться в отдел гарантии. Мне бесплатно прислали 2 новые пробки для него»

Моему такому же уже больше 25 лет. Надо сказать, он выглядит новым. © zippyzoodles / Reddit

«Многоразовый ароматизатор воздуха для моей машины. Я потратил не так уж много и подозреваю, что в ближайшие лет 10 мне не придется ничего покупать»

«Мне понравилось пользоваться зубной нитью, поэтому я купила многоразовый держатель для нее»

«У меня появился коврик с ягодами. Так что теперь буду мечтать о клубничных полях из своей городской квартиры»

Лед в стакане кажется цветным, если посмотреть на него сверху

«Купил летом эту рулетку на гаражной распродаже. Только что обнаружил в ней маленькую записную книжку и ручку»

Губка Боб для мытья посуды

Это специальная салфетка, которая защищает одежду от линьки во время стирки. Сверху старая, а снизу новая

Когда безопасность и стиль прекрасно сочетаются