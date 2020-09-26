15+ человек исполнили тайное желание многих и разузнали, как поживает их первая любовь

4 года назад развелась, муж к молодой девочке ушел. Было мне на тот момент 35 лет, не «фреш» совсем уже. Думаю: все, останусь старой девой, детей нет. Купила пса, пошла с ним гулять, познакомилась с парнем, тоже собаководом, начали общаться. Через месяц пришла к нему в гости и на полке вижу фотографию: я и он в пионерском лагере, мне 14 лет, ему 17. Он за мной в этом лагере ухаживал, говорил, я его первая любовь. Сейчас у нас сын, он лучший муж на свете. © Подслушано / ideer

Он бросил меня, потому что стал серьезно заниматься музыкой со своей группой. 16-летняя я была убита горем, думала тогда, что больше никогда не найду свою любовь. Друзья поддерживали меня, смеялись над ним и говорили, что его группа — отстой. Да я и сама так думала. Спустя 11 лет его группа гастролирует по всему миру, выступает в качестве хедлайнеров, у них самые продаваемые альбомы в их жанре. По всей стране я встречаю людей с их лицами на футболках. Мы остались друзьями по сей день, и я горжусь этим. Я все еще люблю его, но больше как друга или брата. До сих пор он заглядывает к маме, которая торгует печеньем в торговом центре. © kawaiineutral / Reddit