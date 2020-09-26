15+ человек исполнили тайное желание многих и разузнали, как поживает их первая любовь
Каждый из нас хоть раз в жизни вспоминал свою первую любовь. Первые серьезные отношения запоминаются на всю жизнь, как и разбитое сердце. Иногда люди рассказывают о своих первых избранниках с нежностью, иногда со злостью, а иногда поневоле.
Мы в AdMe.ru с восторгом читали истории людей, которые так или иначе узнали о том, как сложилась судьба их первой любви. Спойлер: не всегда хорошо.
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Моя первая школьная любовь стал успешным юристом, партнером в компании. Когда-то мы расстались из-за того, что он уезжал в Москву учиться, а я оставалась в провинции. В итоге он окончил престижный вуз, построил отличную карьеру, женился на очень красивой девушке, у них растет сын. А я по иронии судьбы в Москву все-таки переехала, но уже за другим мужчиной и спустя годы. Сохранили редкое, но дружеское общение. Считаю, что он молодец и добился того, чего заслуживал! © Ирина Чихаева / Яндекс.Кью
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Первый парень выглядел как греческий бог. Я сначала даже не верила, что он со мной, думала, шутка. По факту так почти и оказалось: выяснилось, что я ему особо не нравилась. Расстались, ушла зализывать раны. Окончила универ, сейчас у меня нормальная работа, муж, дети. Пришел устраиваться к нам в кол-центр. От греческого бога ничего не осталось. В душе слегка злорадствую, но на работу взяла.
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Мой первый парень, он же моя первая любовь, по которому я убивалась год и из-за которого много себя гнобила, сейчас стал жирным, лысым, страшным и одиноким. Благодаря ему я познакомилась со своими лучшими друзьями и научилась ценить и любить себя. Злорадствую. © danceyouoff_7 / Twitter
- В 19 лет появился первый парень, любила безумно. Бросил меня из-за того, что работала продавцом, стремно было перед друзьями. Он работал на таможне. Прошло 5 лет, открыла магазин. Решили с подругой на Мальдивы рвануть. И кого я встречаю в аэропорту? Да, именно его. Говорит, повысили — на международный рейс поставили. Карьерная лестница, блин! © Подслушано / ideer
- Моя первая любовь вышла замуж в 19 лет за парня, которому было 35. На тот момент знала она его 2 месяца. © ChrisFaller / Reddit
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Встречалась с парнем 3,5 года. Все серьезно, первая любовь. Как раз мое поступление в вуз выпало на период наших отношений. Я все смеялась: «Буду учиться на тамаду! Ты меня возьмешь твою свадьбу проводить?» В общем, училась я не на тамаду. С парнем разошлась на 2-м курсе. Выпустилась, дела пошли в гору, открыла свое агентство праздников в другом городе. И лично провела свадьбу этого парня. © Подслушано / ideer
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Моя первая школьная любовь (я даже не в курсе, знала ли она, что ею была) одно время пела со своей сестрой в группе «Обе две», а теперь работает в нашей школе — руководит детским любительским театром, который в ней базируется. Хороший театр. © Юра Игнатьев / Яндекс.Кью
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В старшей школе был обычным среднестатистическим подростком — ленивым и нецелеустремленным — до момента, пока не влюбился в девушку-отличницу. Однако она мне указала на все недостатки и дала от ворот поворот. Меня как будто прорвало: я записался на все возможные кружки, стал примерным учеником, с высоким баллом окончил школу. Видя мое рвение к учебе, родители отправили учиться за границу. Я же уезжал в слезах, понимая, что объект моего воздыхания окажется за много тысяч километров от меня.
Прошли годы студенчества, отработав несколько лет, по приглашению вернулся домой, где и встретил свою первую любовь спустя 15 лет. Больше всего удивило, что эта растолстевшая, деградирующая разведенка с 2 детьми считает мой успех своей заслугой и навязчиво требует к себе особого отношения и внимания. © Подслушано / ideer
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Конец 70-х. Мне 16 лет. Я жила в обычном небольшом городке в обычном дворе, где было много ребят-сверстников. Вечерами собирались на лавках — домой не загонишь. Однажды Боре дядька привез из Румынии солнцезащитные очки. Он в них ходил аккуратно, нехотя давал померить. Хотя Боря был невзрачным и неинтересным для нас, девчонок, но в очках он стал завидным женихом. Я даже мечтала за него выйти замуж. И корыстная цель: чтобы эти очки лежали у нас дома в серванте, а я в любое время могла бы их померить или пройти по улице. Вот настолько были ценные и недоступные для простого люда эти солнцезащитные очки. С Борисом мы уже 40 лет вместе. Вырастили детей, растим внука. Очки в серванте. © Neuzheli / Pikabu
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Была почти безответно влюблена с 13 до 17 лет. Стал айтишником-дизайнером, довольно успешным, притом что бросил вуз в Санкт-Петербурге на 1-м курсе, организовав свой учебный курс. Уже несколько лет путешествует по всему миру, каждую неделю меняя город пребывания, находит там интересных людей, объездил всю Россию, США, Азию. Встречается с итальянкой, все так же придерживается веганства, бегает марафоны. В общем, удивительный человек, и жизнь у него самобытная. Рада, что эта любовь не стала взаимной, — слишком мы разные. © София Штейн / Яндекс.Кью
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Она врач, вышла замуж за другого доктора. Мы расстались, потому что она поступала в медицинскую школу, наш образ жизни и планы на будущее были несовместимы. Ей нужен был кто-то такой же как, она, и, кажется, она его нашла. Мы уже много лет не разговариваем, обиды нет. Надеюсь, она счастлива. © AccusedOak04 / Reddit
- Дружила 2 года с мальчиком, первый парень, все дела. Расстались, потому что устала от его ревности и постоянных стычек и драк с парнями, хотя хорошая семья, образование. Через 3 года узнаю, что он переехал в другую страну и занимается там разработкой косметики для женщин.
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4 года назад развелась, муж к молодой девочке ушел. Было мне на тот момент 35 лет, не «фреш» совсем уже. Думаю: все, останусь старой девой, детей нет. Купила пса, пошла с ним гулять, познакомилась с парнем, тоже собаководом, начали общаться. Через месяц пришла к нему в гости и на полке вижу фотографию: я и он в пионерском лагере, мне 14 лет, ему 17. Он за мной в этом лагере ухаживал, говорил, я его первая любовь. Сейчас у нас сын, он лучший муж на свете. © Подслушано / ideer
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Он бросил меня, потому что стал серьезно заниматься музыкой со своей группой. 16-летняя я была убита горем, думала тогда, что больше никогда не найду свою любовь. Друзья поддерживали меня, смеялись над ним и говорили, что его группа — отстой. Да я и сама так думала. Спустя 11 лет его группа гастролирует по всему миру, выступает в качестве хедлайнеров, у них самые продаваемые альбомы в их жанре. По всей стране я встречаю людей с их лицами на футболках. Мы остались друзьями по сей день, и я горжусь этим. Я все еще люблю его, но больше как друга или брата. До сих пор он заглядывает к маме, которая торгует печеньем в торговом центре. © kawaiineutral / Reddit
А вам интересно было бы узнать, чем занимается ваша первая любовь?