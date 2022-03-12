15+ человек, для которых ремонт — не маята, а вызов, и они его с гордостью принимают

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Как известно, ремонт в ванной требует немалых вложений и хорошей подготовки. Для одних это серьезное испытание, к которому они годами не решаются подступиться и постоянно откладывают на потом. Для других, наоборот, объект, с которого сразу нужно начинать и приступать к работе стоит, едва купив недвижимость.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые хвастаются своим крутым ремонтом ванной комнаты.

«Мы с невестой отремонтировали одну из ванных комнат в нашем викторианском доме 1890 года»

«Я знаю, что получилось не идеально, но я очень горжусь тем, что переделал ванную своими руками»

Наглядный пример того, как цвет может визуально увеличить крошечную ванную

«Наша ванная готова. Новый пол, добавлено окно, перенесена сантехника»

«До и после ремонта моей ванной»

«Купил свой первый дом и сделал ремонт в ванной»

«Мне не нравилось сочетание желтого, коричневого и зеленого, но я смог подобрать подходящий вариант»

«Покрасил стены и умывальник, добавил новый светильник и декор»

«Ванная в нашем новом доме была скучной, но у нас очень ограниченный бюджет»

«Ремонт ванной комнаты в стиле „современный фермерский дом“»

«На первый взгляд — изменения незначительные, но разница потрясающая»

«Обновление ванной комнаты 1930-х годов»

«Мне нравится, как получилось обновить ванную»

«Обновил ванную комнату своими руками»

«Еще нужно добавить последние штрихи: покрасить дверцу, найти черную фурнитуру для шкафа и украсить полки, но я очень доволен тем, как все получилось»

«Унитаз был слишком низким — мы поставили другой, с биде и функцией самозакрывания»

«До и после трансформации ванной комнаты клиентки. Мы любим яркие цвета!»

Сказала мужу, что, если бы жила одна, сделала бы все точно так же. © Mama_Llama_151920 / Reddit

