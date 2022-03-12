15+ человек, для которых ремонт — не маята, а вызов, и они его с гордостью принимают
Как известно, ремонт в ванной требует немалых вложений и хорошей подготовки. Для одних это серьезное испытание, к которому они годами не решаются подступиться и постоянно откладывают на потом. Для других, наоборот, объект, с которого сразу нужно начинать и приступать к работе стоит, едва купив недвижимость.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые хвастаются своим крутым ремонтом ванной комнаты.
«Мы с невестой отремонтировали одну из ванных комнат в нашем викторианском доме 1890 года»
«Я знаю, что получилось не идеально, но я очень горжусь тем, что переделал ванную своими руками»
Наглядный пример того, как цвет может визуально увеличить крошечную ванную
«Наша ванная готова. Новый пол, добавлено окно, перенесена сантехника»
«До и после ремонта моей ванной»
«Купил свой первый дом и сделал ремонт в ванной»
«Мне не нравилось сочетание желтого, коричневого и зеленого, но я смог подобрать подходящий вариант»
«Покрасил стены и умывальник, добавил новый светильник и декор»
«Ванная в нашем новом доме была скучной, но у нас очень ограниченный бюджет»
«Ремонт ванной комнаты в стиле „современный фермерский дом“»
«На первый взгляд — изменения незначительные, но разница потрясающая»
«Обновление ванной комнаты 1930-х годов»
«Мне нравится, как получилось обновить ванную»
«Обновил ванную комнату своими руками»
«Еще нужно добавить последние штрихи: покрасить дверцу, найти черную фурнитуру для шкафа и украсить полки, но я очень доволен тем, как все получилось»
«Унитаз был слишком низким — мы поставили другой, с биде и функцией самозакрывания»
«До и после трансформации ванной комнаты клиентки. Мы любим яркие цвета!»
- Сказала мужу, что, если бы жила одна, сделала бы все точно так же. © Mama_Llama_151920 / Reddit
А как вы считаете, ремонтировать ванную нужно в первую очередь или с этим мероприятием можно повременить?
Фото на превью AdoraTiles / Reddit
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