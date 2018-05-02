16 человек, для которых неприятности — это просто еще один повод развеселить окружающих

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаете таких людей, которые, падая и ломая руку, не ужасаются этому, а говорят: «Ну слава богу, мог бы и шею сломать»? Именно они постят в сети фотографии случившихся с ними неприятных происшествий, чтобы посмеялись не только они сами, но и окружающие. И, кажется, такие люди подают нам всем отличный пример отношения к собственным проблемам.

AdMe.ru собрал фотографии самых неисправимых оптимистов интернета и предлагает вам повеселиться вместе с ними.

«13 апреля 2018 года стоимость этой 10-центовой монеты возросла до $ 3 960.74, когда она была удалена из двенадцатиперстной кишки нашего кота Джейми»

«Заведи котика, говорили они. Котики милые, говорили они»

«Мамин богомол умер, и она решила устроить ему пышные похороны»

«Милли. Любимая многими. Пугавшая некоторых».

«Мой друг хотел принять душ в своем номере, но застрял там из-за сломанного замка на целых 3 часа, пока его не спас работник отеля»

«Принесли посылки. Спасибо большое, служба доставки»

«Эта коробка НЕ содержит порнографии».

«Моя 9-летняя дочь прищемила средний палец дверцей машины. Он не сломан, но этот рентгеновский снимок стал позором для семьи»

«Мой „портрет“ на подушке безопасности»

«В моей печеньке с предсказаниями нет предсказания»

«Так выглядит отсрочка неизбежного»

«Мы живем на ранчо, и мои дети имеют плохую привычку оставлять входную дверь открытой»

«Хм, мои вещи выглядят достаточно сухими»

«На меня напал ночной жор. Вот результат»

«Мы очень старались красиво украсить дом к Хеллоуину. Но этим утром весь декор съел лось»

«Вот что происходит, когда твоей маме нравится нажимать незнакомые кнопочки в твоей новой машине»

«Черт, кажется, я не очень умный»

«Я попала в автокатастрофу и... вы когда-нибудь видели настолько стойкую подводку для глаз?»

А вы умеете относиться к неприятностям шутя?