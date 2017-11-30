15 человек, чьи философствования до добра не доведут
Социальные сети являются отличной площадкой для философствования. Пришла в голову интересная мысль, а поделиться с нею не с кем? Пожалуйста, к вашим услугам 24/7 Facebook, Twitter, VK и даже Instagram. Главное, не забудьте, перед тем как нажать на кнопку «Опубликовать», убедиться в том, что ваша запись не походит на ересь.
AdMe.ru собрал 15 примеров, когда люди, кажется, сказанули полную чушь и даже не заметили этого.
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Фото на превью sonny5ideup/facebook