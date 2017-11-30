15 человек, чьи философствования до добра не доведут

Социальные сети являются отличной площадкой для философствования. Пришла в голову интересная мысль, а поделиться с нею не с кем? Пожалуйста, к вашим услугам 24/7 Facebook, Twitter, VK и даже Instagram. Главное, не забудьте, перед тем как нажать на кнопку «Опубликовать», убедиться в том, что ваша запись не походит на ересь.

AdMe.ru собрал 15 примеров, когда люди, кажется, сказанули полную чушь и даже не заметили этого.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Фото на превью sonny5ideup/facebook

38 На склад!
5 Комментарии
  • 30 ноября 2017
  • 5
  • 20808

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!