15 человек, которых провоцировали на измену. И они сделали свой выбор

Даже идеальные отношения нельзя обезопасить от появления человека, который, подобно змею-искусителю, способен разрушить самый крепкий союз. Одни люди в силах противостоять минутной слабости, другие идут на поводу эмоций и совершают роковую ошибку.

Мы в AdMe.ru понимаем, что в жизни всякое бывает, но все же решили углубиться в эту злободневную тему. Возможно, опыт героев статьи поможет кому-нибудь уберечься от ошибок.

1.

Мы с мужем потеряли совместный бизнес, вышли на работу, постоянно ругались и говорили о разводе. И тут на работе появляется он: красивый, умный, поддерживающий. Каждый вечер мне писал, поэтому я бежала гулять с собакой, чтобы не видеть мужа, а общаться с коллегой. А муж и не возражал. У него было свое увлечение, и тоже на работе. А потом коллега пригласил меня в ресторан. Честно, мне очень хотелось. Я знала, что муж даже не заметит. Но вспомнила все хорошее: как он, смущаясь, делал мне предложение; как искал мои любимые цветы на день рождения в 8 утра, да и просто как я была счастлива, просыпаясь рядом с ним. Коллеге отказала. Пошла в магазин, купила стейки, приготовила ужин. Обняла мужа. Говорю:

— А знаешь, я тебе чуть не изменила.

— И я тебе.

В ту ночь мы очень много говорили. С того момента появилась традиция: каждый вечер мы рассказываем о нашем состоянии. Мы чуть не потеряли друг друга, но не хотим этого. © ConDar / Pikabu

2.

Как-то возвращалась вечером домой с работы. Села в маршрутку, ехать почти до конечной. На середине пути парень рядом со мной попросил телефон позвонить. Я дала. Он позвонил маме, попросил встретить его на остановке и заплатить за проезд, потому что он забыл деньги. Отдал мне телефон, а я отсчитала ему, сколько надо за проезд, и вышла на своей остановке. Вообще-то он мне понравился и я рассчитывала, что он позвонит. И он позвонил. Через 3 года. Сказал: «Помнишь, я забыл деньги, а ты мне одолжила телефон и дала на проезд? Давай встретимся?» А я ему отказала. Потому что я уже замужем. © Подслушано / Vk

3.

Мой парень сообщил мне об измене в соцсети. Так и написал: «Прости, мы больше не можем быть вместе, я тебе изменил». В ответ я отправила ему фотографию своего невозмутимого лица. Далее была фраза: «Давай останемся друзьями, я хочу общаться и прочее». Но я добавила его везде в блок, а сама уехала в Испанию на серфинг. © Полина С. / Яндекс.Кью

4.

Познакомился с девочкой Лесей. Искра, буря, безумие. Но я честно сказал ей, что у меня есть девушка. И вскоре за ней начал ухлестывать мой знакомый, что вызывало у меня чувство ревности. Сердцу не прикажешь, я расстался с девушкой, встретился с Лесей и сказал, что теперь свободен и хочу быть с ней. Любовь и счастье продлились 3 года. А потом Леся сказала, что мы расстаемся и она уезжает в свой родной город. Я был в шоке, но не пытался удержать ее, хоть и продолжал любить. Спустя года полтора мы написали друг другу, и она призналась, что все сложилось не так, как она хотела, что очень сожалеет и чувства остались. А я понял, что она единственная, с кем я хочу быть. Дал ей второй шанс. Все завертелось, закрутилось, казалось бы, живи и радуйся. А через пару лет она сказала, что хочет больше времени проводить с семьей и возвращается в свой родной город. А еще через полгода она вышла замуж. Хеппи-энд. © emsomi / Pikabu

5.

Я люблю свою жену, и она любит меня. Но около года назад мне в фейсбук написала бывшая жена. Я не видел ее несколько десятилетий. Наш развод был не моей инициативой, а ее. Но даже после разрыва отношений я продолжал любить ее и думать о ней. Бывшая ясно дала понять, что хочет вернуть меня. Но я не стал этого делать. За всю свою жизнь я никогда не изменял ни одной женщине, с которой в тот момент был, и сейчас не хочу предавать мать моих детей. © fap_miester / Reddit

6.

Познакомился с девушкой. Встречались, гуляли, общались, смеялись. Оказались у меня дома. Приятный вечер, отличное утро. Я счастлив, эйфория не покидает, все прекрасно. Но в один, черт бы его побрал, прекрасный день происходит кое-что неприятное. Звоню ей договориться насчет вечера и получаю ответ: «Ой, а сегодня я не могу... Мой парень не отпустит. Мы сегодня дома. Давай в субботу?» И сказано было так, будто это норма. У меня не было слов, телефонный разговор закончился. Потом это наивное создание еще и искренне недоумевало, почему я ее послал, даже обиделась. Оказалось, что она вообще замужем, а мужа парнем называет. Естественно, кольца на пальце нет, живет с родителями, а на страничке «ВКонтакте» нет ничего подозрительного. © Sharkynator / Pikabu



7.

Несколько лет назад у меня был флирт с коллегой. Сначала меня захватывали чувства только на работе, а когда приходила домой, мозги вставали на место. Я забывала коллегу и любила мужа. Но потом начала замечать, что уже и дома думаю о другом мужике каждую минуту, муж стал бесить. Короче, влюбилась. Как-то сильно поссорилась с супругом и пошла на свидание с тем коллегой. После свидания появились мысли о разводе и новых отношениях. Еще чуть-чуть, и ушла бы от мужа. Но вскоре забеременела от него. И все. Меня сразу отпустило. Токсикоз, больничные один за одним. Любовь прошла, завяли помидоры. Хорошо, что семью не разрушила, ведь тогда не было бы дочки. Даже думать страшно. © Unknown author / Woman.ru

8.

Был в командировке в другом городе. Дома осталась жена с нашим новорожденным сыном. Я встретился с подругой, и мы решили вместе поужинать. Дело было поздним вечером, поэтому после закрытия ресторана мы решили поехать к ней. Там-то меня и осенило, что происходит. Она предложила переночевать у нее. Осмотревшись, я увидел только одну спальню и одну кровать.

— Думаю, мне лучше уйти, — ответил я.

Тогда она предложила лечь на диване, но я снова отказался, и тогда она сказала: «Твоя жена — счастливица, ведь ты отказался от такой возможности». И я ушел. Уверен, я сделал правильный выбор. А спустя несколько лет я узнал, что она и ее сын погибли в автокатастрофе по вине нетрезвого водителя. Знайте, вашу жизнь может изменить всего лишь один момент. © Gordon Miller / Quora

9.

Лет 10 назад у нас с женой были сложные времена. Мы постоянно ругались, в основном из-за финансов. Я рассказал об этом коллеге, и она призналась мне, что ее муж бросил их с сыном. Как-то ночью она прислала мне СМС неприемлемого содержания, приглашая меня к себе домой. Я не пошел и на следующий день сказал ей на работе, чтобы она больше никогда не писала мне ничего подобного. Я просто слишком любил свою жену и знал, что мне нужно исправить наши отношения. © CaptainColdyron222 / Reddit

10.

Познакомился с девушкой и втюрился по самые уши. И вот сидим мы у меня дома, у нее звонит телефон. Происходит следующий диалог:

— Да, милый. Все хорошо. Нет, я к утру дома буду.

Я, уже заподозрив неладное:

— Кто это был?

— Муж. Да расслабься ты, дурачок, он в курсе и не против, можешь сам спросить.

А я вообще-то против! Выставил ее за дверь. Ее муж потом еще звонил, наезжал, что я с его ненаглядной благоверной так грубо обошелся. Обещал приехать, но так и не доехал. © AlastorCrow / Pikabu

11.

Мы с мужем вместе уже 30 лет. И я совершила ошибку, честно рассказав ему, что меня привлекает другой мужчина. В результате мы с супругом отдалились друг от друга. После моего признания он стал держаться от меня на расстоянии, чувствовал себя преданным. На тот момент я была уверена, что поступила правильно и честно. Но увы, наши отношения не стали лучше: пропало доверие. Лишь спустя полгода муж попытался начать все заново, но выглядело это неискренне. Если бы можно было вернуть время, я не стала бы признаваться в своем увлечении. © Reddy4TheWorld / Reddit

12.

Я себя уважаю. Ко мне подходили с предложениями и намеками, но я всегда отказывала. Последняя возможность появилась во время корпоратива. Мы отдыхали с коллегами, и один из них пристально на меня смотрел. Под конец вечеринки я со всеми попрощалась, он последовал за мной к лифту и спросил, можем ли мы познакомиться друг с другом поближе. Я сразу поняла, на что он намекает, и даже не удивилась обручальному кольцу на его пальце. Уверена, что он подумал: «Все равно никто не узнает». Я люблю своего мужа, свою семью и себя и знаю, что если дам слабину, то потеряю уважение своей семьи и сама перестану уважать себя. Мне не нужно заводить роман, чтобы самоутвердиться. © Unknown author / Quora

13.

Меня отправили в командировку в Сингапур. Незадолго до этого мы с женой стали ругаться, жили как кошка с собакой. Я заселился в роскошный 5-звездочный отель, и все мои проблемы остались далеко позади. По жене не скучал, даже не звонил ей и специально пропускал ее звонки. Как-то вечером мы с коллегами пошли в ресторан, и там я познакомился с Кейт. Я был очарован ее красотой и умом. Разговорились, ни на кого не обращали внимания, говорили и говорили. У нее тоже были проблемы с мужем. Мое сердце билось с бешеной скоростью, а внутри меня происходили процессы, о существовании которых я даже не подозревал. Вот тогда я и понял: вот как люди предают любимых. Пришло время возвращаться в отель. Как оказалось, мы остановились в одном и том же. Возле входа она попыталась взять меня за руку, но я вздрогнул и отдернул ее, делая вид, что почесываю нос. Я начал сомневаться. Мы вошли в лифт, а когда он остановился на ее этаже, она спросила, пристально глядя мне в глаза, не хочу ли я пойти в ее комнату. Это был момент выбора. И я ответил: «Я устал, спасибо за чудесный вечер». «Спокойной ночи», — сказала она разочарованно. Двери лифта закрылись. © Andrew John / Quora

14.

К нам на работу пришла молоденькая практикантка с чудесным именем Лариса и бездонными изумрудными глазами. В то время моя семейная жизнь дала трещину. Мы временно не жили с женой. Не сказать, что я влюбился в Ларису без памяти, но чувства явно были, причем взаимные. Как-то я сидел дома, в дверь позвонили, на пороге стояла она. Я ее впустил. И не знаю, что меня сдержало, но между нами ничего не произошло. После практики она уехала, и больше я ее не видел. Товарищи и друзья сказали, что я зря упустил такую девушку. Вскоре я снова сошелся с женой, живем до сих пор. Сегодня в аэропорту я столкнулся с той Ларисой с изумрудными глазами, которая шла под руку с очень представительным мужчиной и 2 красотками-дочками. И я окончательно убедился, что тогда все правильно сделал. Иногда надо поступать не как хочется, а как надо. © Oblomingo88 / Pikabu