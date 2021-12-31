15 человек, чья логика эксцентрична, как поздние картины Пикассо

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Жить рядом с непредсказуемыми людьми нескучно, хоть иногда и сложно: муж или жена, коллега или просто приятель, дальний родственник или близкий друг семьи могут иногда выкинуть такое, что остается только подбирать челюсть с пола и бежать рассказывать всем вокруг.

Мы в AdMe.ru в который раз убеждаемся, что понять человеческую логику иной раз нереально, а вот собрать воедино перлы от экстраординарных людей — это мы запросто.

«Кажется, моя подруга очень устала от одиночества...»

Когда кто-то не может сходить в магазин без самодеятельности

«Когда подготовка к Новому году в супермаркете зашла слишком далеко...»

«Вперед! Праздники приближаются».

Юмор некоторых людей — на самом деле вопиющая грубость

Когда продаешь 3D-принтер, нужно быть готовым к любым диалогам

«Я сделал пазл из фотографии нашего лабрадора, справляющего нужду, и подарил отцу на Рождество. Он собрал картинку, поставил ее в рамку и подарил мне»

И не поймешь, то ли экономный, то ли наглый

Случилось у меня знакомство с чебуречным альфонсом. Познакомилась с очень простым на вид парнем — ну зачем с неба звезды срывать. Пару раз встретились, поцеловались один раз даже. Третье наше свидание назначил в киоске на остановке. Захожу, он лопает чебурек, а знакомая продавец мне говорит: «Плати деньги, он тебя ждал...» © Подслушано / Ideer

«В этом году родители превзошли самих себя, выбирая елку»

«Вы не поверите, но это был мой диалог с таксистом!»

Когда у кого-то очень специфический взгляд на развлечения

Уникальная схема нарезки торта

Самый нелогичный поступок из детства многих из нас

Над этим предложением, видимо, работали уникальные маркетологи

«Купите 2 любых напитка и заплатите за оба».

Удивительно, что на это были согласны обе стороны

Мама рассказывала, что, когда она училась в институте, у нее было 2 подружки, и одной из них очень не шли шапки. И часто, когда у них не было денег на развлечения, они ходили на рынок, мерили на нее шапки и ржали. Говорит, всегда как в первый раз было. © Подслушано / Ideer

«Попросил в отеле принести мне в номер 2 банана!»