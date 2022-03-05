15 человек, чья изобретательность помогла им в жизни

Некоторые люди рождаются с даром нестандартного мышления, которое также называют латеральным. Когда эти чрезвычайно творческие личности сталкиваются с проблемой, их решения вызывают у нас благоговейный трепет. Люди, у которых голова работает как надо и руки вставлены тем концом, способны на многое, и 15 человек из нашей статьи это доказывают.

Мы в AdMe.ru хотим стоя поаплодировать этим творческим людям — сразу после того, как запишем все их лайфхаки в блокнотик.

1. «Меня обокрали прошлой ночью (со мной все в порядке). Парень хотел мой кошелек, но я не смогла его быстро найти, так что он забрал всю сумку»

«А потом я проходила мимо магазина и нашла перед ним свой кошелек, деньги были внутри. Очень рекомендую завести кошелек, который выглядит как мусор».

2. «Машина иногда просто необходима. Например, когда вам нужно перевезти 125 кг дров. Хотя постойте-ка...»

3. «Висячий мост, который мой дедушка построил сам»

4. «Мой парень нашел способ согреть холодное масло за завтраком!»

5. «Решение моего друга, благодаря которому можно зарядить телефон, даже если розетка слишком высоко»

6. «Кому-нибудь еще приходится импровизировать, чтобы донести свои сумки из машины до дома? Я чувствую себя нелепо»

7. Зарядка по-деревенски

8. «Так мой парень принес сегодня картошку из магазина»

9. «Мой брат сделал 3D-принтер, используя переработанные материалы от старых сканеров, принтеров и компьютеров»

10. Два конкурирующих магазина рядом

11. «Брат сделал окно для собак в воротах»

12. Кто-то повесил мелки на леске в уборной, чтобы люди занимались «безопасным вандализмом» на двери

13. «Моя сестра делает функциональные сумки из пластиковых пакетов»

14. «Так в моем офисе справляются с протекающими трубами»

15. «Моя сестра из свечи-шестерки вырезала свечу-тройку для моего торта в честь дня рождения»