15+ человек, чьи тараканы в голове сразу нашли общий язык

Все мы очень разные, но желания у нас практически одинаковые: найти свою любовь, обрести финансовое благополучие, создать дружбу на века. Героям нашей статьи повезло найти людей, которые живут на одной с ними волне, хотя эту волну легко можно назвать, мягко выражаясь, оригинальной. Это и друзья, которые приезжают с молоком в час ночи, и избранники, которые нашли друг друга за тысячи километров, и просто прохожие, которые решили потанцевать на остановке вместе.