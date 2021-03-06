15+ человек, чьи тараканы в голове сразу нашли общий язык
Все мы очень разные, но желания у нас практически одинаковые: найти свою любовь, обрести финансовое благополучие, создать дружбу на века. Героям нашей статьи повезло найти людей, которые живут на одной с ними волне, хотя эту волну легко можно назвать, мягко выражаясь, оригинальной. Это и друзья, которые приезжают с молоком в час ночи, и избранники, которые нашли друг друга за тысячи километров, и просто прохожие, которые решили потанцевать на остановке вместе.
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- Всю жизнь боялась собак. Вышла замуж, муж страстно хотел пса, а я — кота. Я отказывалась от собаки, а муж — от котов, потому что не любит их. Но как-то раз зимой возвращались мы из гостей и увидели на дороге сбитого щенка. Не знаю, что мной двигало, но я схватила этого малыша и тут же начала звонить в круглосуточные ветклиники. Муж был в шоке, но молча ездил со мной по городу. В двух клиниках сказали, что щенок не жилец, а в третьей взялись вернуть его к полноценной жизни. И вылечили! Остались только легкая хромота и отмороженное ушко. Щенок вырос в небольшого нелепого песика, ушастого и толстолапого, но скромного и послушного, я полюбила его всем сердцем, с удовольствием ходим с ним гулять, бегаем по выходным в парке. Спустя время поздно вечером мне позвонил муж, сказал, что нашел сбитого котенка. Мы по старой схеме поехали в ту же клинику, где котенка и спасли. У него небольшие проблемы с челюстью и тоже отмороженное ушко. Муж кота обожает, они вместе валяются на диване и смотрят футбол. Я теперь прониклась любовью к собакам, а муж — к котикам. © «Подслушано» / Vk
- Забираю сына (4 года) из сада. Они вечером на прогулке. Смотрю, он и еще один малой сидят в беседке и о чем-то разговаривают. Дождался, когда его позвал воспитатель, после чего пошли домой.
По дороге диалог:
— Это что за мальчик с тобой был?
— Ваня.
— Вы во что-то играли?
— Да, в дочки-матери.
— ???
— Только у нас мамы не было.
— А кем были вы?
— Я был папа, а Ваня — мой сын. Мне нравится с Ваней играть. Он снег по-настоящему ест. © Gavrilamavr / Pikabu
- Я родила, мне завтра выписываться, звоню мужу, говорю: «Привези мне завтра косметичку» (она у меня одна, всегда на одном и том же месте). Ну он и привез, только предварительно вытряхнул все содержимое из нее... Привез пустую косметичку! Самое интересное, что с ним была моя мама, и она тоже не сообразила, что мне тушь нужна, а не пустая косметичка. © malina1988 / Pikabu
- Стою на остановке. Замерз. Начинаю описывать круги вокруг этой остановки. Люди смотрят сначала с непониманием, потом с завистью, а я уже разогнался, порозовел, пар изо рта...
Смотрю, за мной начала бегать какая-то барышня, студентка. За ней еще парень.
В общем, набралось нас человек 10–15, бегаем по четкому кругу. И тут барышня за мной начинает хлопать локтями и напевать «Танец маленьких утят».
Дружный ржач, я песенку поддерживаю. И что бы вы думали? Полтора десятка взрослых людей бегают и танцуют «Танец маленьких утят» вокруг остановки. © #448469/ Bash.im
- Познакомился я как-то с одной девушкой, мы начали общаться, и я понял, что понемногу в нее влюбляюсь. Только вот в ней не было ничего странного, она была совершенно обычной, и я боялся, что мне с ней будет неинтересно. Все мои такие мысли ушли после того, как я пришел к ней в гости. Я знал, что эта девушка не ест жареное, поэтому не удивился, когда у нее оказался только вареный рис с овощами. Ну мало ли, может, фигуру поддерживает, может, за здоровье переживает, но все же из любопытства у нее спросил. Ответом было: «Да нет, чего ты, я ем все подряд. Просто однажды мне не хотелось мыть сковородку, и я ее выбросила, а новую купить просто лень». Вот тогда-то я понял, что все с ней в порядке и парой мы станем отличной, потому что после услышанного реально посчитал ее немного сумасшедшей. © «Палата № 6» / Vk
- Прочла о том, что совместные занятия идиотизмом сближают, и задумалась, кто у меня в окружении такой человек, с которым легко и свободно... Муж очень серьезный. Поняла, что это мой собственный сын. Мы с ним гоняем на самокатах, вместе катаемся с горки. Если он падает в снег, падаю вместе с ним. Постоянно дурачимся, танцуем и хохочем, учу его стихотворениям Бродского. Он с удовольствием их запоминает. Если и творим какое-то безумие, то вместе. Сын называет меня своим лучшим другом. Мне 29, ему 5. © «Подслушано» / ideer
- У меня есть подруга, с которой мы дружили с раннего детства, лет так с 3, но после 26 лет у нас связь прервалась: у обеих свои интересы и новая жизнь. Но вот недавно, спустя 10 лет, встретились и узнали много интересного друг о друге. Нам сейчас по 36 лет, у обеих второй брак, по одному сыну с одинаковыми именами, мужья одинаково моложе на 7 лет, одинаковые имена, одинаковые имеют профессии, и мы с ней получили по третьему высшему одинакового направления! © «Подслушано» / ideer
- «Доброе утро! Пора вставать», — так каждое утро я бужу одного человека голосом из телефонной трубки. Эта традиция зародилась, когда мы были счастливыми влюбленными и не имели возможности просыпаться в одной постели. Что бы ни происходило, где бы мы ни были, но каждое утро все 6 лет эта набившая оскомину фраза звучит в ушах одного человека. Да, мы уже давно не счастливые влюбленные и давно не общаемся в обычной жизни, но каждое утро «Доброе утро! Пора вставать», — и в ответ привычное «Хорошо, встаю. Перезвони через 10 минут». © «Подслушано» / ideer
- На работе сижу в кабинете с 5 обычного вида женщинами: джинсы, свитера (я обычного вида парень с волосами чуть длиннее обычного). Заходит курьер, обводит взглядом кабинет и спрашивает: «Кто Дима?». На следующий день все (кроме меня) пришли в юбках и с укладками.© Y5Ptag2pKigvbi1 / Twitter
- Лучшие друзья в универе — это те, кто всегда будет с тобой сидеть на подоконнике в столовке и пить горький чай из пластиковых стаканчиков, покачивая головой и причитая, что все вокруг плохо, да-а, пло-охо, ну вот реально плохо, всюду плохо, прям плохо-плохо, эх, плохо, п-л-о-х-о. © twidade_Iucks / Twitter
- Вы не находите странным, что в данный момент два самых богатых человека на Земле заняты разработкой средств с нее свалить? © dallaylaen / Twitter
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Подруга ищет хорошего мужика, а я — хорошую работу. Забавно, что запросы у нас одинаковые: что-то интересное и чтоб по деньгам нормально. © luxury*** / Twitter
- XXX: «Чего тебя проректор вызывал?» YYY: «Ты же знаешь мою тягу к автозамене слов в документах при их ускоренном изготовлении? Ну вот я и решил из материалов к экзамену сделать материалы к зачету. Благо, зачетные единицы и ФОС у них одинаковые. Ну вот слово „экзамен“ на „зачет“ в ворде в автозамене и поменял. Короче, когда он увидел мои „зачетационная ведомость“, „зачетующийся“, он, видимо, под стол сполз. Но добило его мое „зачетатор“. Он мне когда это читал, то затянул мелодию из ленты „Терминатор: Судный день“. Так ржал, что даже наказывать не стал». © #449463 / Bash.im
- Сын после кружка робототехники с надрывом делится наболевшим:
— Представляешь, написал программу, а она не работает. А я 3 дня писал!!!
Муж (20 лет опыта в программировании), тоже с надрывом:
— Не поверишь, представляю... © #464228 / Bash.im
- Сегодня на рынке видел прекрасное — «свиные окорочка», поинтересовался, есть ли говяжьи крылышки, получил ответ: сегодня не завезли, но если очень надо, то он мне завтра отложит. © #464749 / Bash.im
- Утро. Мрак. Стоит народ на остановке, люди подтягиваются в ожидании трамвая. Подходит девушка. Вокруг утренняя унылая тишина, тут эта девушка вскрикивает «блин!» и начинает звонить кому-то: «Я забыла ключи и уже на остановке, можешь захватить с собой? Никуда не поедешь? Черт-черт-черт! А-ах-ах, круто. Давай!» Довольная, кладет трубку, стоит ждет. Трамвай подошел минут через 5, все сели, проехали остановку, на следующей девушка наполовину высовывается из двери. Подлетает дрон! К коптеру изолентой примотана связка ключей. Мадама отвязывает и отправляет голубиную почту обратно в полет. © #444081/ Bash.im
Бонус: все мы так поступаем
- Ожидание: просто купить себе вещь, которую ты хочешь и на которую есть деньги. Реальность: «Ну а я точно заслуживаю покупать себе что-то? Могу ли я вообще позволить себе подарки? Да и нужно ли мне делать себе подарки? Может, лучше что-то полезное купить домой?» © Wizard_Severus / Twitter