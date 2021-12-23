15+ человек, чьи розыгрыши и подколы надолго запомнятся окружающим

Хорошие шутки поднимают настроение и надолго запоминаются и участникам, и присутствующим. Конечно, иногда шутники перегибают палку или вызывают лишь недоумение.

Но это не касается хорошо продуманных и достойных подколов, которые с радостью выкладываешь в интернет, а потом еще и набираешь немало лайков.

Мы в AdMe.ru верим, что в каждом человеке скрывается приколист, который хочет насмешить и себя, и окружающих, поэтому делимся с вами вдохновением от героев этой статьи.

«Решила сделать готичное фото в ТЦ. Получилось великолепно!»

«Моя 3-летняя дочь пожаловалась на то, что поранила ногу. Да-да, это всего лишь виноградина»

«У коллеги моего мужа день рождения 1 апреля. Я приготовила ему шуточные бисквиты. На самом деле это брюссельская капуста в шоколаде»

«Сегодня мой последний день на работе. На прощание полностью разобрал тележку коллег»

«Набил на руке надпись „Я не знаю“ на китайском, чтобы сбить с толку людей, которые будут спрашивать, что означает моя татуировка»

Когда коллеги «упаковали» твое рабочее место

«Мой брат ненавидит товары от Apple, поэтому в этом году я сделал вид, что подарил ему iPad. На самом деле это мой старый планшет, а настоящий подарок — наличка внутри коробки»

«Начальник сказал, что переживал, когда я настраивал новый компьютер нашего клиента на полу. Я решил подшутить над ним»

«Идеальный пранк! Мыло после микроволновки выглядит как обычный хлеб»

«Коллеги не будет 2 недели, поэтому мы решили его разыграть»

«Друзья подшутили надо мной, достроив „кладовую“ на месте входа в мою спальню»

«Чтобы вы понимали: уже дважды вызывали мастеров»

«Апрельская шутка».

«Дедушка вот уже 5-ю зиму устанавливает этот знак»

«Продается снег. Обращайтесь только за крупными партиями, пожалуйста».

«Сделал несколько шутливых подарков для друзей»

«Штанги для начинающих». «Хендмейд-пазлы для профессионалов».

«В 6-м классе для фотографии в школьный альбом я надел бутафорские очки и зубы, чтобы подшутить над мамой»

«Сегодня утром мой 8-летний ребенок разыграл меня, заменив сахар на соль. Что ж, мальчик, теперь будь начеку!»