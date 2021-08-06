15 человек, чьи кулинарные эксперименты не оставят аппетиту даже шанса разыграться

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Когда не блещешь поварским мастерством, но очень хочешь творить, можно вовсю экспериментировать с продуктами и способами приготовления — авось и получится что-нибудь путное. Справедливости ради заметим, что чаще всего таким образом на свет появляются очень странные рецепты, которые едва ли кто-то решится повторить.

AdMe.ru публикует фотографии пользователей сети, которые запечатлели результаты ожесточенных кулинарных баталий. А в бонусе мы покажем пару блюд из ресторана, которые порождают больше вопросов, чем ответов.

«Эти крендели на вкус даже хуже, чем выглядят»

«Использовал фритюрницу вместо духовки. Кажется, я открыл новый вид недопеченного и при этом подгоревшего печенья»

«Поймал соседа по комнате за приготовлением маринованного огурца»

«Попробовала испечь брауни»

У меня важный вопрос: это хотя бы вкусно? © Joshthedruid2 / Reddit

Ну на вкус он примерно так же хорош, как и на вид. © pandyxxx / Reddit

«Полюбуйтесь на мой страшный хлеб. Это должно было походить на лягушку»

«Решил поделиться „куриным карри“ своей подружки»

«Вот так мой брат готовит болоньезе»

«Мой друг, который сделал этот бутерброд, оценил его на 5 баллов из 10»

Тебе нужны новые друзья. © ImprudentGoose / Reddit

«Цыпленок, обжаренный в голубых чипсах. Не знаю, зачем я это сделал»

«Майонез, масло, чеснок, лук и соленые огурцы на слегка поджаренном хлебе. Кажется, кому-то пора пройтись по магазинам за продуктами»

«Начос со спагетти, картошкой, соусом барбекю и сыром. На вкус эта штука лучше, чем на вид»

«Салат „Цезарь“ с курицей без курицы и салата»

Добавьте сюда анчоусы, и вы получите блюдо, достойное звезды Мишлен. © Mary_Misanthrope / Reddit

«Бутерброд с ростбифом начинкой наружу»

«Кулинарный шедевр моего друга»

«Мне подарили немножко сельдерея, и ему тут же нашлось применение. Кажется, мне пора открывать собственный ресторан»

Похоже на муравьев на бревне. © goopmachines / Reddit

Бонус № 1: «Эту фотографию опубликовал владелец местного ресторана, хвастающийся своим поваром. Я вообще не понимаю, что на этой тарелке, кроме тертого пармезана»

Бонус № 2: «Вот такую пиццу с сосисками и картошкой фри мой брат заказал в респектабельном итальянском ресторане. Пара за соседним столиком громко рассмеялась, когда официант подал ее»