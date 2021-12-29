15+ человек, чьи ехидные комментарии в сети сделают ваш день
В мире существует, пожалуй, не менее тысячи разнообразных премий. Статуэтки вручают и за выдающиеся научные исследования, и за песню года, и даже за последнее место в велогонке «Тур де Франс». Поэтому нам кажется, что настало время учредить еще одну награду — за наиболее меткий комментарий в социальных сетях.
Мы в AdMe.ru не совсем понимаем, как в случае появления такой премии выявлять победителя, но 15+ героев нашей сегодняшней подборки точно должны быть в числе главных фаворитов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
«„Ход королевы“. Настольная игра».
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А вам попадался в сети комментарий, прочитав который вы подумали: «Эх, жаль, не я это написал»?
Фото на превью thedev_I / Twitter, Y2SHAF / Twitter
Поделиться этой статьёй