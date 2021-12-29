15+ человек, чьи ехидные комментарии в сети сделают ваш день

В мире существует, пожалуй, не менее тысячи разнообразных премий. Статуэтки вручают и за выдающиеся научные исследования, и за песню года, и даже за последнее место в велогонке «Тур де Франс». Поэтому нам кажется, что настало время учредить еще одну награду — за наиболее меткий комментарий в социальных сетях.