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15+ человек, чьи ехидные комментарии в сети сделают ваш день

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В мире существует, пожалуй, не менее тысячи разнообразных премий. Статуэтки вручают и за выдающиеся научные исследования, и за песню года, и даже за последнее место в велогонке «Тур де Франс». Поэтому нам кажется, что настало время учредить еще одну награду — за наиболее меткий комментарий в социальных сетях.

Мы в AdMe.ru не совсем понимаем, как в случае появления такой премии выявлять победителя, но 15+ героев нашей сегодняшней подборки точно должны быть в числе главных фаворитов.

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«„Ход королевы“. Настольная игра».

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А вам попадался в сети комментарий, прочитав который вы подумали: «Эх, жаль, не я это написал»?

Фото на превью thedev_I / Twitter, Y2SHAF / Twitter
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