15 человек, чьи поступки не поддаются логическому объяснению

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Мы все наделены талантом в чужом глазу видеть соринку, а в своем бревна не замечать. Но согласитесь, что порой окружающие сами дают нам повод так поступать. Ну кто, скажите на милость, мажется автозагаром, перед тем как покормить грудничка, или ест бургер слой за слоем и кладет в холодильник суп в мультиварке? От таких алогичных поступков только и остается, что приходить в полное недоумение.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 15 человек, в чьих действиях не стоит пытаться найти логику.

1. «Мой младший брат ест бургер слой за слоем»

2. «Со мной одним рейсом летел парень с таким вот рабочим столом»

3. «Кто-нибудь, напомните мне, пожалуйста, в следующий раз перед кормлением ребенка смыть автозагар. Пожалуйста!»

4. «3 человека пытаются вскрыть замок машины, чтобы достать ключи. И это при том, что у них закрыто пакетом заднее окно»

5. Худший из всех типов пассажиров

6. «Народ моей страны»

«По цветам не ходить».

7. Перфекционистам лучше отвернуться

8. Кажется, вопрос с тележками пора решать на законодательном уровне

9. Здесь комментарии излишни

10. «Когда попросил маму прикрыть за собой дверь»

11. «Дорогие сотрудники почты, если вы доставляете коробку, из нее доносятся звуки разбитого стекла и вам приходится обмотать ее, потому что из нее что-то течет, то, может, вы просто оставите ее себе?»

12. «Забыл добавить воды в лапшу и чуть не спалил свой дом»

13. Зачем играть в новые игры, когда есть симулятор нокиевской «змейки»?

14. «Не ответил на сообщение своей девушки, так как был уставший после тяжелой смены на работе. Она выместила злость на моем телевизоре. Покойся с миром, здоровяк»

15. И действительно, как теперь быть с 4 детьми сразу?

Доводилось ли вам встречать нечто, что разом затмило бы все то, что представлено в этой подборке?