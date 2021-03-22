15 человек, которые видели изнанку жизни тех, кому не занимать подписчиков и лайков в соцсетях

Подруга моей бывшей девушки — блогер с миллионом подписчиков на YouTube. Она все время была в стрессе и вечно переживала из-за хейтеров и злых комментариев. Приходилось даже пить успокоительное, хотя на видео она всегда выглядела позитивной и веселой. А еще у нее совсем не было друзей, только одни фанаты. © mustsurvivecapitlism / Reddit

У жены есть подруга, которая считает себя Ким Кардашьян со своими 80 тыс. подписчиков и делает все только для Instagram. На самом деле ее бывший парень купил большую часть подписчиков, а она получает не больше 50 лайков за пост. © mortimerza / Reddit

Я публикую фотографии из путешествий, и у меня около 200 подписчиков. Не 2 000 или выше. Моя подруга почему-то решила, что я популярна в соцсетях, и решила мне подражать. Все хорошо, не считая того, что она бросила работу, чтобы больше путешествовать и «развивать свой собственный бренд». В 2020 году она осталась без квартиры и машины и до сих пор не нашла работу, но все равно считает себя влиятельной. © oikorapunk / Reddit

Познакомилась с парнем на музыкальном фестивале, у него было много подписчиков в Instagram. Он что-то опубликовал, пока мы слушали концерт, и не отводил взгляд от телефона. Я спросила, когда он в конце концов его уберет, и он ответил: когда наберет больше 1 000 лайков. © legagneur / Reddit