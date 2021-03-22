15 человек, которые видели изнанку жизни тех, кому не занимать подписчиков и лайков в соцсетях
Иметь толпы подписчиков и собирать фуры лайков в наше время мечтают многие. Но, любуясь красочными картинками в сети, мы видим только вершину айсберга. А тем, кто знает влиятельных в сети людей лично, порой бывает несладко. Ведь приходится ждать, пока звезда соцсетей сделает идеальный кадр или перестанет безотрывно смотреть в телефон, общаясь с подписчиками.
Мы в AdMe.ru знаем, что не стоит слепо верить безупречным фото, которыми сегодня пестрят соцсети. В нашей сегодняшней подборке истории людей, которые знают, каково общаться в реальности с теми, кто пользуется популярностью в виртуальном мире.
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Встречалась с одним парнем, у которого было 100 тыс. подписчиков. Помню, как он просил меня отвезти его в классное место (он не водил машину), там оставлял меня на скамейке, а сам в это время делал снимки. Эти отношения сильно меня напрягали, особенно когда количество подписчиков начало расти и появился большой спрос на его контент. © 42charlemagne / Reddit
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Моя подруга стала популярна в Instagram. С тех пор каждая наша прогулка — это куча фотографий, которые сопровождаются лживой историей. Это дико раздражает. Но главный перегиб случился, когда она стала готовиться к свадьбе. Я пришел на свадебную вечеринку, и это был кошмар. Никакой благодарности, только требования. Она хотела в подарок дорогие поездки, дорогие вечеринки и все, что было неподъемно по деньгам для ее близких. И все это было вызвано тем, что ей нужно было оправдать надежды подписчиков. © whenthesunrise / Reddit
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Моя двоюродная сестра — блогер в Instagram. Она отказывалась фотографироваться со своими родственниками на день рождения, из-за чего ее мама сказала ей просто больше не появляться на фотографиях. © Arrowtica / Reddit
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Иногда мои друзья покупают вредную еду, которая будет хорошо смотреться в Instagram. Они фотографируют, как облизывают ее, а потом выкидывают. © loccyh / Reddit
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Подруга моей бывшей девушки — блогер с миллионом подписчиков на YouTube. Она все время была в стрессе и вечно переживала из-за хейтеров и злых комментариев. Приходилось даже пить успокоительное, хотя на видео она всегда выглядела позитивной и веселой. А еще у нее совсем не было друзей, только одни фанаты. © mustsurvivecapitlism / Reddit
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У жены есть подруга, которая считает себя Ким Кардашьян со своими 80 тыс. подписчиков и делает все только для Instagram. На самом деле ее бывший парень купил большую часть подписчиков, а она получает не больше 50 лайков за пост. © mortimerza / Reddit
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Я публикую фотографии из путешествий, и у меня около 200 подписчиков. Не 2 000 или выше. Моя подруга почему-то решила, что я популярна в соцсетях, и решила мне подражать. Все хорошо, не считая того, что она бросила работу, чтобы больше путешествовать и «развивать свой собственный бренд». В 2020 году она осталась без квартиры и машины и до сих пор не нашла работу, но все равно считает себя влиятельной. © oikorapunk / Reddit
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Познакомилась с парнем на музыкальном фестивале, у него было много подписчиков в Instagram. Он что-то опубликовал, пока мы слушали концерт, и не отводил взгляд от телефона. Я спросила, когда он в конце концов его уберет, и он ответил: когда наберет больше 1 000 лайков. © legagneur / Reddit
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Я не мог поесть, пока моя бывшая девушка не выложит дюжину снимков. Мы пошли в поход, и она целый час только и делала, что все снимала. Соединение было недостаточно хорошим, поэтому мы пошли к началу тропы. Ей пришлось опубликовать пост, иначе «люди подумают, что я разорена или в депрессии, им нужно знать, что я путешествую». © Ronachickamonga / Reddit
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Моя подруга — блогер. По ее соцсетям можно подумать, что она супермодель-миллионерша, которая постоянно путешествует. Но никто не догадывается, что на самом деле она безработная и живет в квартире своего парня. И каждый раз из кожи вон лезет, использует реквизит, чтобы комнаты постоянно выглядели по-разному. Путешествуют они 2 раза в год, и подруга делает кучу фотографий, а потом публикует их в течение года, выставляя все так, будто это разные поездки. © LemonFly4012 / Reddit
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Представьте, что вы пытаетесь сделать групповой снимок со всеми своими друзьями на день рождения, но делаете почти сотню снимков, чтобы получился такой, который понравится вашему популярному в соцсетях другу. © yonewredditwhodis / Reddit
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Лучший друг моего мужа популярен в Instagram. Он не может просто жить моментом, не фотографируя или не снимая на видео все происходящее. Каждый раз на рыбалке, когда нам с мужем удается поймать большую рыбу, он фотографирует ее и делает вид, что это он ее и поймал. © youneedtocalmdown20 / Reddit
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Одна из моих лучших подруг встречалась с действительно известным парнем. Он пригласил нас к себе домой на вечеринку, и тогда я поняла, насколько сильно врут социальные сети. У парня не было машины, которую он так активно выставлял напоказ. Он взял ее в аренду, а затем отдал обратно. Он говорил, что живет в очень богатом городе, но его дом находился в более скромном месте. © nerdyabout / Reddit
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Моя двоюродная сестра — довольно успешная Instagram-модель, и ей это абсолютно не нравится. Она ненавидит своих поклонников, считая их раздражающими и жалкими. Делает это только потому, что это единственный способ заработать деньги. Бросила школу, и реклама продуктов стала для нее единственном способом платить за квартиру. © DME2DMU / Reddit
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Я ходил на свидание с одной популярной в сети девушкой и был разочарован. Приятная, но практически не отвлекалась от телефона. Я понимал, это ее работа, но большую часть времени, которое мы провели вместе, чувствовал, что меня игнорируют. © MarvelAlex / Reddit
Есть ли среди ваших знакомых влиятельные в интернете люди? Как протекает ваше общение?