15 человек, чье призвание — оригинально заворачивать подарки

Череда новогодних праздников помогает многим из нас обнаружить в себе скрытые умения и таланты: кто-то вдруг находит свое призвание в уборке, кто-то в готовке, а некоторые из нас — в упаковке подарков. Особенно креативным удается превратить даже самые обычные презенты в шедевры: тогда из-под рук новогодних мастеров и мастериц выходят поделки, чья упаковка зачастую оказывается даже интереснее, чем сам подарок.

AdMe.ru ценит оригинальные решения и, покопавшись на просторах интернета, обнаружил 15 человек, которым удалось превратить упаковку подарков в особый вид искусства.

«У меня есть привычка заворачивать обманчивые подарки»

«Моя бабушка сама нарисовала узоры для упаковочной бумаги»

«Закончила упаковку подарка для моей сестры. Там внутри цепочка»

«Полагаю, у меня появилась новая традиция: в этом году я завернул подарки в цвета своих любимых флагов»

«Вот что мне подарила супруга. Надеюсь, эта штука доживет до завтра»

«Закончила делать подарок для брата. Внутри спрятан набор инструментов»

«Каждый год мы с братом соревнуемся в конкурсе на самый сложнооткрываемый подарок»

«В этом году я завернул свой подарок в бетон».

«Я использовал старые карты, для того чтобы завернуть подарки. Доволен результатом»

«Завернутые билеты на концерт»

«Нет упаковочной бумаги? Ничего страшного! Я использовал бумагу из магазинных пакетов и металлические маркеры»

«Купил родителям моей подруги подарок на Рождество и решил завернуть его вот так»

«Каждый год я заворачиваю последний подарок в обрывки от оберток предыдущих подарков»

«Мама, посмотри, что получилось!»

«Мой друг закончил обертывать подарки своей супруге. Слева — духи, справа — свитер»

«Мне 23 года. Я могу полностью переделать двигатель, придумать новые детали и ездить на чем угодно, где есть руль. Но у меня совсем не получается заворачивать подарки на Рождество»