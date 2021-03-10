15+ человек без обиняков рассказали, почему быть бедным — это слишком дорого

Способность к экономии хорошо видна на примере покупки шин. Вы можете купить новые шины за $ 80 и проехать на них 30 тыс. км. Если купите шины за $ 100, то проедете уже 65 тыс. км. Разница в цене — 20 %, а экономия вдвое больше. © tireguymatt / Reddit

Жила с парнем, который грезил о машине, но ему никак не хотели давать кредит. В итоге он купил грязную подержанную колымагу под грабительский процент. Выплатил досрочно, когда я объяснила ему, в чем дело. Очень скоро машина решила, что с нее хватит, и перестала заводиться. Тогда он решил заменить стартер. Оказалось, что работники в автомагазине установили прибор, который блокировал двигатель, если покупатель не внес платеж по кредиту. И неважно, что он давно погашен. В магазине ответили: «Извините, мы подумали, что он опоздал с оплатой». Работу двигателя наладили, но, черт возьми, как обидно быть бедным! © YukonBrawler / Reddit