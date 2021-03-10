15+ человек без обиняков рассказали, почему быть бедным — это слишком дорого
«Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» — на первый взгляд, эта поговорка звучит абсурдно. Пользователи Reddit в треде поразмышляли о том, что это значит на самом деле, как проявляется в бытовых привычках и повседневных делах. Кто-то поделился собственным горьким опытом, а другие вспомнили о поступках знакомых, которые едва сводят концы с концами.
Мы в AdMe.ru внимательно следили за ходом обсуждения и решили опубликовать самые показательные примеры. А в бонусе — тот редкий случай, когда привычка, казалось бы, небогатого человека сыграет только на руку.
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Если ты беден, то покупаешь обувь за $ 30, и она прослужит всю зиму. Если же ты обеспеченный, то покупаешь пару за $ 150, которая прослужит всю жизнь. © english_mat / Reddit
- Прачечная. Вокруг нет ни одной остановки общественного транспорта. Вдруг я вижу, как к такси подходит женщина и начинает загружать туда корзины с одеждой. Вероятно, на тот момент она снимала жилье и не могла позволить себе купить стиральную машинку или авто. Такие мелкие траты, которые нельзя исключить, и не позволяют накопить на что-то на протяжении всей жизни. © shallow_ender27 / Reddit
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Способность к экономии хорошо видна на примере покупки шин. Вы можете купить новые шины за $ 80 и проехать на них 30 тыс. км. Если купите шины за $ 100, то проедете уже 65 тыс. км. Разница в цене — 20 %, а экономия вдвое больше. © tireguymatt / Reddit
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Жила с парнем, который грезил о машине, но ему никак не хотели давать кредит. В итоге он купил грязную подержанную колымагу под грабительский процент. Выплатил досрочно, когда я объяснила ему, в чем дело. Очень скоро машина решила, что с нее хватит, и перестала заводиться. Тогда он решил заменить стартер. Оказалось, что работники в автомагазине установили прибор, который блокировал двигатель, если покупатель не внес платеж по кредиту. И неважно, что он давно погашен. В магазине ответили: «Извините, мы подумали, что он опоздал с оплатой». Работу двигателя наладили, но, черт возьми, как обидно быть бедным! © YukonBrawler / Reddit
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Бедность — отстой. Когда я был маленьким, мама взяла кровать в аренду. Жизнь наладилась, но через несколько недель к нам постучали и забрали мою кровать. Когда кто-то приходит домой и уходит с твоей кроватью, это обескураживает. Может быть, мама сделала это из лучших побуждений, иначе она заплатила бы вдвое больше. А кровать все равно была неудобная. © ReddFawkesXIII / Reddit
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Подруге сестры «купили» новенький внедорожник. Вернее, родители внесли 1-й кредитный взнос. Бедняжка едва не ночевала на работе, чтобы погасить задолженность в $ 25 тыс., да еще при этом платить за съемную квартиру. Тем временем родители пытались обвинить ее в том, что она не умеет распоряжаться деньгами. Весьма иронично, ведь у нее просто-напросто не было возможности позволить себе такой автомобиль с работой в бюджетном учреждении на минимальном окладе. © MrEngin33r / Reddit
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«Быть бедным слишком дорого» — это когда вы не покупаете продукты оптом и в конечном итоге платите больше. Например, в местной мясной лавке можно недорого купить говяжий фарш, если за 1 раз взять 2 кг и более. Если, к примеру, вы получаете зарплату 1 раз в неделю и можете позволить себе купить только 500 г, то будете стабильно переплачивать. © doodlebagsmother / Reddit
- Банки и компании борются за клиентов при деньгах, ведь их финансовые действия хорошо продуманы, а значит, эти люди надежны. У таких есть возможность обратиться в любой другой банк. Отсюда более низкие процентные ставки, возможность досрочного погашения и другие бонусы. Я преподаю экономику и всегда напоминаю студентам одну простую истину: если в рекламе говорят «Деньги всем! С любой кредитной историей!», то они точно знают, кого привлекут. Людей, которым больше некуда обратиться. И они будут согласны на любые, даже самые невыгодные условия. © Chiggadup / Reddit
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Доводилось как работать за небольшие деньги, так и получать приличную зарплату. Вещи, на которые я тратил больше, служили дольше, нежели те, на которых экономил. Постоянная покупка новых вещей еще и морально угнетает: кажется, что все вокруг ломается. © kirkby18 / Reddit
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Если когда-нибудь вы настолько впадете в отчаяние, что возьмете деньги под залог чего-либо или оформите заем «до зарплаты», то очень скоро почувствуете, будто попали в зыбучие пески. © New_Game_P1us / Reddit
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Если вы небогаты, вам то и дело нужны кредитки, чтобы выжить. Но людям с низким кредитным рейтингом приходится выплачивать более высокие проценты за какие-либо покупки. © Turd_Ferguson009 / Reddit
- Брать что-либо в аренду — так себе идея, ведь вы платите в 4 раза больше стоимости. А если вдруг пропустите платеж, то вещь конфискуют. К тому же в аренду обычно сдают вещи плохого качества: самые дешевые телевизоры и мебель, потрепанные машины. С недвижимостью это правило не всегда работает, но в таком случае снимать жилье лучше в центре города. © rhb4n8 / Reddit
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Однажды мне пришлось убедить стоматолога удалить зуб вместо того, чтобы лечить корневой канал. Я не мог себе позволить такую дорогую процедуру и решил проблему более дешевым путем. Печально осознавать, что дети из небогатых семей чаще едят пищу, которая разрушает зубы. В результате им приходится тратить больше на услуги стоматологов. © Fulltequilabelly / Reddit
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Если вы хотите получить диплом или ученую степень, но не обладаете большими капиталами, придется влезать в долги. Конечно, иногда можно получить грант или финансовую помощь, но большую часть времени придется учиться в кредит. © _TallulahShark / Reddit
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Один мой друг совершенно не умел распоряжаться деньгами. Однажды он взял в кредит здоровенную плазму и был готов платить по $ 40 каждую неделю целый год. Если бы он копил эти деньги каких-то 2 месяца, сэкономил бы $ 1,6 тыс. Когда я сказал ему об этом, он посмотрел на меня так, будто я только что сделал что-то ужасное. © AmNotSatan / Reddit
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Бедность — это просто накопление расходов, которые нельзя оплатить здесь и сейчас. Эти расходы никогда, никогда не закончатся. Здоровое питание стоит немалых денег, а дешевая еда рано или поздно скажется на здоровье. Придется потратиться на лечение. Это влечет за собой стресс, что повлияет на межличностные отношения, качество сна и приведет к переутомлению. Хороший сон, добрые отношения с окружающими и возможность не работать до изнеможения — вот то, что помогает жить и чувствовать себя хорошо. © Gentleman_Villain / Reddit
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Я был беден большую часть своей жизни и до сих пор не могу похвастаться стабильным финансовым положением. Любая сумма, которую тратишь, кажется целым состоянием. Как-то раз отправился за продуктами, чтобы приготовить кое-что особенное на день рождения дочки. Потратил около 100 бразильских реалов (примерно $ 20). Клянусь, я мог бы получить премию «Оскар» за свое бесстрастное лицо в тот момент. Выйдя из магазина, я разрыдался, и это видели прохожие. Когда увидел улыбку дочки, почувствовал себя значительно лучше. Но 100 реалов! Это сильно ранило. © Mr_ForeverDM / Reddit
Бонус: когда аренда — это разумно и помогает экономить
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Однажды видела объявление, предлагающее арендовать игровую консоль для детей. Если они плохо учатся или не выполняют домашние обязанности, можно просто сдать ее обратно. Конечно, это временное решение проблемы, но за месяц-другой вы поймете, может ли ребенок играть и не впадать в зависимость от виртуальной реальности. Это более рентабельно. © Probonoh / Reddit
Какие привычки, на ваш взгляд, мешают повысить благосостояние?