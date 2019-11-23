15 человек анонимно поделились в сети секретами, которые они унесут с собой в могилу
Психологам давно известен так называемый «эффект попутчика» — когда незнакомые люди охотно делятся друг с другом тайнами своей личной жизни и семейными проблемами. Выбор первого встречного на роль слушателя неслучаен: людям хочется выговориться, но не хочется, чтобы им когда-нибудь напомнили об этом разговоре. С появлением интернета все стало еще проще: теперь «попутчики» даже не видят того, кто изливает им душу. От этого признания стали еще откровеннее.
Мы в AdMe.ru взахлеб прочли чистосердечные признания комментаторов Reddit-треда и считаем, что некоторые истории из-за своего лихо закрученного сюжета запросто могли бы стать основой для фильма.
- Недавно моя мама призналась мне, что у меня есть старший сводный брат, которого отдали в детдом. Наша семья многодетная, и до сих пор старшим был я. Мама очень просила меня не говорить ничего младшим. Теперь я несу бремя этой тайны и разрываюсь между уважением к просьбе мамы и чувством, будто я обманываю своих братьев и сестер. © Wanderlustinasia / Reddit
- Я знаю, что именно моя бабушка бросила в колодец на заднем дворе, прежде чем его навсегда заколотили досками. Коробку с любовными письмами. Их автором была подруга моего дедушки. До того момента бабушка не знала об их романе. Думаю, это разбило ей сердце. © Back2Bach / Reddit
- Однажды, когда я был еще подростком, шел мимо соседского дома и заметил на земле кошелек. Я подобрал его и открыл. На визитке внутри значилась фамилия соседки. Я вынул из кошелька все деньги (там было около $ 50), затем подошел к входной двери соседского дома, позвонил и, когда мне открыла соседка, объяснил, что нашел ее кошелек на улице. Она была просто счастлива получить его обратно.
Что меня по-настоящему гложет, так это то, что пару недель спустя я снова шел мимо дома той женщины. Она окликнула меня и вручила мне чек на 50 баксов в знак благодарности за то, что я тогда вернул ей кошелек. Я пытался было отказаться, но соседка настояла.
Я был вознагражден за кражу. И хоть это не бог весть какой секрет, я никак не могу выбросить ту историю из головы. Не говоря уж о том, чтобы чистосердечно сознаться. © that_man_salz / Reddit
- Друг моего отца открыл свой спортивный бар. А папа мой неплохо умеет подделывать подписи. И вот в честь открытия он подарил новоиспеченному хозяину бара фотографию Джо Намата (американский футболист и актер — прим. AdMe.ru) с его «личной подписью». Парень с гордостью повесил ее на самое почетное место — чуть ли не над барной стойкой. Фото висит там уже 20 лет, и посетители до сих пор в восторге, потому что бар находится в Питтсбурге, а там все любят Джо. © flintlock519 / Reddit
- Как-то раз я перебрал на семейном празднике моей невесты и вместе с ее братом закопал у них на ферме 1,5 кг серебряных слитков. Территория огромная, а мы с ним еще и приложили все свои пьяные усилия, чтобы хорошенько законспирироваться. В итоге ни он, ни я не помним, где искать «клад». © okidog12 / Reddit
- У меня куча денег, но я хочу сохранить это в тайне, чтобы родня не растащила мои накопления на всякие гадости вроде наркотиков. Они все думают, что дела у меня идут не шибко, а я их не разубеждаю. Живу скромно в однушке с аккуратным ремонтом, у меня две кошки, хороший компьютер и неплохая тачка. Я просто экономлю на повседневных тратах, а еще иногда анонимно жертвую некоторые суммы всяким благотворительным организациям. © Villifraendi / Reddit
- Вот уже 7 лет у меня есть воображаемый друг. И он моя самая большая моральная поддержка. © 77628371f65 / Reddit
- Когда мне было 6, я крепко схватил за хвост нашу кошку, размахнулся и швырнул ее через всю комнату. Кроме нас с кошкой дома никого не было, и никто из домочадцев так и не узнал о моем ужасном поступке. Прошло уже 16 лет, но совесть все еще грызет меня. © emanserua / Reddit
- Когда моя жена родила нашего старшего сына, у нее случилось что-то похожее на затяжной приступ хандры. Это не была послеродовая депрессия в чистом виде, но наш семейный врач предложил ей попринимать антидепрессанты.
И вот примерно через неделю после возвращения из роддома моя жена позвонила доктору и попросила выписать рецепт. Поехал за ним я, и, когда был у врача, медсестра предупредила меня, что это лекарство имеет накопительный эффект и нужна примерно неделя, чтобы оно подействовало.
Я взял рецепт, заехал с ним в аптеку и домой вернулся уже с лекарством. Жена приняла препарат. Прошло 2 часа, и она радостно сообщила мне, что антидепрессант, кажется, действует. В итоге через пару дней, приняв за это время всего 2–3 дозы, жена перестала его пить. Я намеренно не рассказал ей о накопительном эффекте, так что она до сих пор не знает, что по большей части это было плацебо. © tjm80 / Reddit
- Моя лучшая подруга скоро выйдет замуж, и я считаю, что это самая большая ошибка в ее жизни. Жених — патологический лжец, они встречаются меньше года, и каждый раз, когда я вижу их вместе, у меня возникает ужасное предчувствие. Я боюсь, что он обидит ее. А сказать ей ничего не могу, потому что уверена: она перестанет мне доверять. © clone360 / Reddit
- В течение последних 2 лет я испытывал серьезные финансовые трудности и пару раз чуть не остался без крыши над головой. Основная причина в том, что все это время я отдавал свои деньги подруге, которая сильно нуждается. У нее есть маленькая дочка, и уж лучше буду голодать я, чем позволю голодать им. © m4vis / Reddit
- Однажды мы с женой решили устроить моей младшей сестре праздничный обед по случаю ее дня рождения. Ей исполнилось 13. Она уже тогда была (и до сих пор остается) строгой вегетарианкой, потому что любит животных. На том обеде она заказала пасту, в которой была курица, но курицу попросила заменить на тофу. Официант принес заказ, и моя сестра принялась за еду.
Расправившись примерно с четвертью порции, она вдруг заволновалась, не курица ли это в ее пасте. Я внимательно рассмотрел ингредиенты и понял, что да, это действительно курица. На всякий случай попробовал кусочек — без сомнения, курица. Но, чтобы сестра не переживала, я соврал, что это тофу.
Она переспросила, уверен ли я, а я ответил, что она уже столько времени не ела мяса, что отвыкла от его вкуса и сейчас просто перепутала настоящий тофу с курицей. Она искренне и с облегчением поблагодарила меня и съела всю свою пасту. © Lionel-Hutz-Esq / Reddit
- Иногда я сожалею, что стала матерью. Я оказалась не готова, нет во мне этого материнского инстинкта. Я хорошо отношусь к детям и никогда им не признаюсь в этих своих мыслях, ведь здесь нет их вины. © SCREM122729 / Reddit
- Однажды я швырнул снежком со своего балкона в целующуюся парочку. Я был немного навеселе и хотел просто поиграть с ними в снежки. А они убежали. © Crumps_brother / Reddit
- У меня учился один хороший парень. В конце года он сдавал очень важный госэкзамен, и после, когда уже были известны результаты, мне позвонила его мама. Она очень переживала, сдал ли он. Я просмотрел оценки и сказал, что да, сдал. Она расплакалась от радости — для них это было действительно очень важно. А я в этот момент заметил, что ошибся строчкой. На самом деле парень провалил свой экзамен.
И я подделал его результаты. Единственный раз в своей практике. Это могло стоить мне лицензии, но я тогда не колебался. Кстати, некоторое время спустя наш директор, погрязший в коррупции, пытался заставить меня изменить оценки других студентов, чтобы мы могли повысить проходной балл. И я отказался.
Я никогда никому не рассказывал о том, что сделал для того ученика. Он выбрал карьеру военного и добился там больших успехов, у него прекрасная жена и дети. Я уверен, что поступил правильно. © cestmoiparfait / Reddit
Приходилось ли вам доверять сокровенные тайны случайным людям?
Фото на превью that_man_salz / Reddit