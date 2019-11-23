15 человек анонимно поделились в сети секретами, которые они унесут с собой в могилу

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Психологам давно известен так называемый «эффект попутчика» — когда незнакомые люди охотно делятся друг с другом тайнами своей личной жизни и семейными проблемами. Выбор первого встречного на роль слушателя неслучаен: людям хочется выговориться, но не хочется, чтобы им когда-нибудь напомнили об этом разговоре. С появлением интернета все стало еще проще: теперь «попутчики» даже не видят того, кто изливает им душу. От этого признания стали еще откровеннее.