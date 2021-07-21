15 бывших «гадких утят», которые собрали всю волю в кулак, чтобы стать прекрасными лебедями

Все мы хорошо помним свои юношеские терзания: нос не такой, прическа ужасная, а на ноги вообще смотреть не хочется. К счастью, тот период уже позади: время все расставляет на свои места, и на смену «гадким утятам» обязательно приходят прекрасные лебеди. А если птенцы в период взросления еще и не сидели сложа руки, а работали над собой, то их взрослый облик — выше всяких похвал.

Мы в AdMe.ru понаблюдали над трансформациями обычных людей, которые были всерьез настроены улучшить свою внешность. И у них это отлично получилось.

«Я весил 135 кг. Решил не стричь волосы, пока не похудею. С помощью диеты и бокса мне удалось изменить свою жизнь»

«Я потеряла 34 килограмма, сделала челку и работаю над тем, чтобы стать увереннее в себе»

«Горжусь своим превращением — из 14 лет в 27»

«На фото слева мне 15, справа — 27. Как хорошо, что существуют брекеты!»

«Первый год в средней школе против сегодняшних 27 лет. Я прошел долгий путь в борьбе с акне»

«В 15 лет я была девочкой, которая не нравилась ни одному мальчику. Сейчас мне 21 год»

«Вот что случилось, когда я научился бриться»

«18 лет против 21 года. Одно из моих самых больших достижений»

«Слева мне 15 лет. Тренажерный зал и правильное питание сделали меня в 25 лет этим парнем, что справа»

«13 лет против 21 года — я избавилась от очков и дурацкой челки»

«Я взрослел дольше, чем ожидалось, но это того стоило. Сейчас мне 18»

«Раньше меня называли красоткой только в шутку»

«Мои 14 лет и 22 года»

«Слева мне 11 лет, а справа 31. Я просто выросла»

«12 лет и 22 года. Хм, оказывается, у меня есть линия подбородка»