15 бомбических свадебных нарядов, которые стоили обладательницам сущие копейки

Как известно, в вопросе отношения к свадебному торжеству все мы делимся на 2 группы. Есть те, кто обожает эффектные шумные вечеринки, рад позвать всех друзей и знакомых и не прочь праздновать несколько дней подряд. А есть те, чьему сердцу милее скромный праздник, платье, сшитое своими руками или купленное в уютном комиссионном магазинчике, букет невесты из садовых цветов. И герои нашей сегодняшней подборки смело могут причислить себя ко второму лагерю.

Сегодня мы в AdMe.ru в очередной раз были впечатлены, рассматривая фото пользователей сети, ведь отыскать такие потрясающие свадебные наряды за копейки удается не каждому. А в бонусе вас ждет подтверждение того, что за бесценок можно найти не только платье, но и роскошное дополнение к нему.

«Винтажное свадебное платье — $ 10, портрет Ван Гога — $ 4»

Я даже не хочу замуж, но тоже теперь мечтаю об этом платье! © YemekBebek / reddit

«Я призналась маме, что ненавижу свое свадебное платье, и расплакалась. Поэтому мы отправились в комиссионный магазин поблизости и отыскали там это... Оно сделало мою свадьбу идеальной»

«Мое свадебное платье мечты стоило всего $ 35»

«Купила свое платье в массмаркете. Самая удачная находка за всю мою жизнь»

«Это сумасшедшее винтажное платье 80-х годов стоило £ 5. Ощущение, что я воплотила в жизнь все свои детские мечты про диснеевских принцесс»

«Итак, представляю вам свое платье за $ 20. Все, что требовалось, — это починить молнию и отнести его в химчистку. И самое крутое: в нем есть карманы»

«Нашла это платье несколько месяцев назад в благотворительном магазине. А при нем была записка»

«Это платье было сшито в 1976 году. Оно счастливое, ведь я замужем вот уже 43 года. Удачи тебе».

«Это платье я сшила сама 32 года назад»

«Нашла платье своей мечты за $ 20. И оно сидит на мне как влитое!»

«Я вышла замуж в прошлом году и чертовски горда, что смогла откопать это платье в комиссионке. Его пришлось кое-где подправить, и оно превратилось в идеальное»

«Зашла в местный секонд-хенд и даже не надеялась отыскать там такое платье. Это был шанс всей моей жизни, и я его не упустила. А ценник всего в $ 100 оказался вишенкой на торте»

«Это мое свадебное платье из комиссионного магазина за $ 65. Хочу увидеть, что будет, когда его подгонят под мою фигуру, но знаю, что влюблюсь в него снова»

«Сегодня я нашла свое свадебное платье. Я думаю, оно 1950-х годов. Стоило $ 64»

«Его нужно немного подправить, но послушайте, я купила свое свадебное платье сегодня всего за $ 25!»

«Попала в секонд-хенд, куда только что завезли свадебные платья. Судя по информации на бирке, это платье стоило £ 1 595, я купила его за £ 25. Подошло идеально»

Бонус № 1: «Вот так история: вчера утром я собиралась купить эти туфли за $ 32. Но уже через несколько часов нашла такие же, своего размера, всего за $ 4»

Бонус № 2: «Нашла самую чудесную обувь для своей свадьбы. Это лучшие $ 7, которые я когда-либо тратила»

Кажется, ваша свадьба будет по-настоящему яркой! © lumabugg/ reddit