15+ блюд, в которых мы не видим ничего особенного, а иностранцы от них без ума

К некоторым блюдам мы привыкли с детства и с удовольствием едим пельмени, плов и холодец. Иностранцы же, как правило, с осторожностью относятся к русской кухне. Но порой, сняв пробу с того или иного блюда, жители других стран остаются в полном восторге и требуют рецепт, чтобы приготовить дома то же самое.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие привычные нам блюда понравились иностранцам и какие из них им удалось повторить.

Каждый раз, когда еду из России в Китай, везу с собой отдельный чемоданчик с едой. Всегда перед отъездом покупаю как минимум баночку икры. Мои знакомые даже не подозревали, что икру можно есть, намазывая на хлеб с маслом. Да и хлеб они особо не едят. Деликатес очень понравился моим коллегам. © AndrewPro / Pikabu

Муж-бельгиец никогда не ел гречку, да ее и в магазинах не сыщешь, если только зеленую. Сейчас лопает за милую душу. Обожает щи и гороховый суп с копченостями, селедку под шубой, оливье, пирожки с капустой и рыбой, котлетки готов хоть каждый день есть. До меня всего этого не знал, естественно. © Olga Kuznetsova / Facebook

Мой муж — норвежец. Знаете, какое у него любимое русское блюдо? Жареная картошка. Я устраиваю ужины для местных в русском стиле, и котлеты по-киевски такого интереса не вызывают. Норвежцы скрупулезно записывают рецепт обычной русской жареной картошки и изумляются, что картофель не надо предварительно отваривать, а надо прямо сырым жарить. © norskrodyr / Pikabu

Жена для наших друзей-французов сварила борщ, они были в восторге. А обычную, на наш взгляд, закуску со свеклой, чесноком, орехами и майонезом вообще сделали «фирменным семейным блюдом» имени моей жены. © Григории Григории / Facebook

«Вчера кто-то выложил в интернет фото, и я просто не смогла совладать с желанием. Плов с куриной грудкой».

Муж по национальности немец. Селедку под шубой обожает, оливье ест, к салату с тунцом, яйцом и луком относится хорошо. Пельмени любит, пирожки с черникой съедает все. Полюбил котлеты из курицы (в Германии куриного фарша нет). А вот винегрет и супы не любит, как и квас с окрошкой. Гречку не понимает. © Pinky / AdMe

Пельмени очень похожи на итальянские равиоли или турецкие манты. Как правило, начинка — мясо, но есть и десертные пельмени, с фруктами. В отличие от итальянских и турецких аналогов, пельмени обычно подают с бульоном вместо тяжелого соуса. © David Dunsmore / Quora

Сестра двоюродная привозила мужа-испанца знакомиться. Был в восторге от соленых груздей и блинов с икрой. О сале ему сказали, что это такой хамон, — трескал с черным хлебом и зеленым луком с превеликим удовольствием. Сестра все шипела, мол, вот ест сало с луком, а мне в салат добавлять не разрешает, якобы не ест. © MangoTree / Pikabu

У меня муж нигериец. От пельменей невозможно оторвать. Еще ему нравятся супы и котлеты. Оливье тоже готов есть ведрами. А вот борщ через раз. Когда мама приезжала и готовила, он с удовольствием ел, а когда бабушка сделала, не захотел. Сало тоже не зашло, а ребенок в восторге. © Марина Жуковская / Facebook

«А вот моя первая попытка приготовить борщ из говядины. Раньше его не пробовал. Очень понравилось!»

Италия. Единственное блюдо, которое у нас в семье прижилось, — гречка. Муж — человек деликатный, если не нравится что-то, обычно говорит: «Спасибо, вкусно, но больше не надо». Так случилось с борщом, салатами из капусты, с оливье, селедкой под шубой. Но гречка, пельмени и вареники с картошкой — это «Да-да-да! Еще! Еще!» © Napuletana / AdMe

Салат оливье! Наверное, это ужасно, но эти маленькие кусочки яиц, ветчины и солений, покрытые майонезом, просто неотразимы. © Ananda Brown / Quora

Мой муж-австралиец обожает русскую кухню. Не ест только селедку, потому что это сырая рыба, и говяжий язык: «Как можно есть язык?» Но однажды он с удовольствием ел селедку под шубой, пока моя добрая дочка не сказала ему, что входит в состав салата. © YaNa YaNa / Facebook

Живу в Колумбии, здесь совсем нет селедки и гречки. Консервирование в этой стране — просто залить овощи уксусом. Шпрот нет. Солю форель, капусту, помидоры и все прочее. Постепенно жена и ее родня привыкли, сейчас за уши не оттащишь. © suzuker / Pikabu

«Моя первая попытка сделать калитки — русскую закуску».

Работаю поваром в ресторане при гостинице. Однажды к нам пришел срочный запрос на размещение группы иностранцев, человек 15. Буквально в обед должны были заехать. Нам на кухне сказали приготовить что-то простое, русское, и поскорее. Приготовили борщ и гречневую кашу с печенью по-строгановски. Борщ съели, а вот гречку с печенью пробовать не стали. Больше гречку и печень для иностранцев не готовим. А вот пирожки с разными начинками пошли на ура. © dexptv box / AdMe

Кормили шведа, недавно приехавшего в Россию. Понравились борщ, блины. Зашел, но не сразу, квас, а вот окрошка — нет. Он вообще не понял, зачем в окрошку лить квас: без нее лучше. Очень по вкусу пришлась копченая мойва. Долго пытались объяснить, что это за рыба, сошлись на том, что это сюрстрёмминг. © Irrlicht / Pikabu

Когда я была в 11-м классе, у нас гостила школьница из Германии. Она попробовала наш рассольник, а потом по-русски с немецким акцентом восторгалась им. © Капитан Джек Воробей / AdMe

Муж-турок из русской еды не ест ничего. Как-то его родственникам приготовила курицу, запеченную под слоем картошки, лука, морковки, майонеза. Было смешно, когда его бедный отец не выдержал и сказал что-то вроде «Дай бог не отравимся». Но люди они воспитанные, поэтому ели, только просили порции поменьше. © Yelena Kuscu / Facebook

Я угощал индусов, китайцев, марокканцев и румын, да и всех своих коллег, оливье. В восторге были все. Недалеко еще был узбекский ресторан, так что самса и плов заходили на ура. А пряники «Яшкино» с вишней для них вообще еда богов. Все просили меня привезти русские сладости. © Alexey Vagon / Facebook

«Первый раз делаю блины. Подаются с черничным вареньем и сметаной».

Русские любят брать прямоугольные куски творога, замораживать их и покрывать шоколадом. Сырки — одна из моих любимых вещей на российском рынке. Часто их делают с фруктовыми начинками или шоколадным ароматизатором. © Kat Tanaka Okopnik/ Quora

Я люблю котлеты из рубленого мяса — при правильном приготовлении это очень вкусно. Ближайший аналог — американский мясной рулет, только его запекают и он гораздо больше. А еще я обожаю русские пироги со всевозможными начинками: с капустой и яйцом, картофелем, мясом, грибами. Бабушка подавала их с куриным бульоном. © Victor H Smallfield / Quora

Живу в Европе, недавно поменяла работу. Пригласила к себе новых коллег на вечер русской кухни — приготовила всего понемножку. Все уплетали так, что за ушами трещало. Когда дошло до десерта, медовика, все удивились. Они ждали что-то из капусты или картошки, но обязательно с укропом. © unknown author / Ideer

Моего англичанина накормить — это искусство кулинарии, плюс психология и шаманские танцы с бубном. Хотя некоторые наши блюда ест: пельмени очень зашли. Я их, к слову, равиоли называю, чтобы в детали не углубляться. Чебуреки, голубцы уважает, котлеты по-киевски, иногда борщ. Жареную картошку не понял: «Почему не хрустит? Неправильно!» От сала шарахается. Даже рассказы о том, что где-то люди едят свиной жир, вызывают у него рвотные спазмы. Та же тема и с холодцом: увидел, как моя бабушка варила его на свиных ножках, и потерял веру в людей. Селедку под шубой мы как-то с друзьями-голландцами наворачивали — сидел и боялся. © Grifos / Pikabu

«Мне сказали, что борщ — это не борщ, если в нем не стоит ложка. Готовлю второй раз, моя русская жена похвалила».