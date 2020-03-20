15 шедевральных отзывов, которые заслуживают внимания больше, чем сам товар

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Ничто так не украшает товар в глазах потенциальных покупателей, как позитивные отзывы. И ничто так не отпугивает, как отзывы отрицательные. Зная это, довольные обладатели новой вещи красочно описывают в отзыве свой восторг, а недовольные — разочарование. И хотя такие эмоциональные оценки далеко не всегда объективны, читать их одно удовольствие.

Платья задом наперед, мужчина в женском парике и девушка в кошачьем туалете — это лишь маленькая часть из новой коллекции улетных отзывов, которую AdMe.ru собрал на просторах интернета.

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А вот как это платье надо было носить согласно фото продавца.

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И снова платье, которое покупательница надела задом наперед.

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А вам попадались отзывы, после прочтения которых вы долго хохотали, а потом хотели купить этот товар или посетить то же заведение?

Фото на превью Марина / Wildberries, oodji / Wildberries

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