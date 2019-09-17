15 безумных историй о том, что работники сферы обслуживания и их клиенты стоят друг друга на 100 %

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У каждого из нас отыщется в памяти парочка историй про незабываемый сервис, и некоторые пользователи сети не стали сдерживаться и поделились ими с миром. И не зря: каждая из них, будь то рассказ про машиниста, который просил пассажира втянуть живот, или случай с мобильным телефоном в валенке, заслуженно получила свою кучу лайков.