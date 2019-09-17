15 безумных историй о том, что работники сферы обслуживания и их клиенты стоят друг друга на 100 %
У каждого из нас отыщется в памяти парочка историй про незабываемый сервис, и некоторые пользователи сети не стали сдерживаться и поделились ими с миром. И не зря: каждая из них, будь то рассказ про машиниста, который просил пассажира втянуть живот, или случай с мобильным телефоном в валенке, заслуженно получила свою кучу лайков.
AdMe.ru вдоволь насмеялся над историями с Reddit, Pikabu и «Подслушано», а из лучших собрал статью с эффектом повышения настроения.
- Подрабатываю официанткой. Вчера к нам пришла женщина, которая попросила, чтобы ее обслуживала именно я, так как ей многие меня советовали, она наслышана, что я очень любезна и настоящий профессионал. Она даже позвала администратора, чтобы сказать об этом. В общем, если вы никогда не приглашали к себе на работу маму — советую. © GERALDGRINDEVALD
- Сделал для клиента ксерокопии документов, подаю ему эту стопку, а он так зло спрашивает: «Какого черта вы отксерокопировали их вверх ногами?» Пришлось перевернуть их на 180 градусов. © InfiniteChicken
- Работал в службе доставки мебели. Одна женщина заказала у нас кресло из натуральной кожи, но когда его привезли, то она сказала, что кожа неровная. Мы ответили, что небольшие неровности для натуральной кожи — это нормально, но она велела заменить кресло. У нас было еще одно такое же, но оно тоже ей не понравилось. Больше кресел не было, и мы снова привезли ей первое. В итоге мы возили ей эти 2 кресла 7 раз подряд, и в конце концов она выбрала то первое, которое отвергла вначале. © jwynia
- Я работал официантом, и одна женщина рассердилась на меня за то, что ее айс-ти недостаточно холодный. Я не смог придумать, как остудить его, так как минутой ранее она заявила, что у нее аллергия на лед. © Unknown user / Reddit
- Купил квартиру и нанял сантехника сделать разводку труб. Договорились, что через 2 месяца он подключит полотенцесушитель, смесители и т. д. Через 2 месяца звоню. Он заходит в квартиру и говорит: «Показывай, где у тебя ванная». Хм, странно, но ладно. Возился часа 3, потом орет: «Что за дебил это сделал? Тут смещение! Я не смогу ничего подключить, это нереально! Я бы на твоем месте позвонил ему и заставил все переделать за его счет!»
Я: «Ок, позвоню, пусть исправляет, ни копейки ему не заплачу!»
Набираю номер. В кармане у сантехника звонит телефон. Он: «Парень, ты не тот номер набрал!» Я молча открываю на телефоне фото приемки его работ, где он попал в кадр, и показываю ему. Гробовая тишина... Сантехник от Бога. © Dellmaster
- Когда регистрируюсь где-то, но не хочу давать свои реальные данные, то в регистрационной форме указываю такие имя и фамилию, чтобы отбить всю охоту звонить мне потом с рекламными предложениями. Так произошло и в этот раз. Я заказал товар, и состоялся у нас с оператором такой диалог:
Оператор (совершенно невозмутимо и чисто, кристальным языком):
— Здравствуйте! Ксикохтенкатл Миктлантекахтлиевич? Это курьер из службы доставки, по поводу вашего заказа.
Я (после паузы):
— Нифига себе!
© Shadowmaker
- В 2005 году работала в салоне связи. Один дедушка купил у нас самую дешевую «Моторолу» с маленькими кнопками и тупым меню. Через несколько дней пришел со слезами на глазах и просит: «Помогите отключить будильник, он каждый божий день в шесть утра звонит, а я не умею отключать. Я телефон заворачиваю в шаль, засовываю в валенок и в туалет уношу. А будильник все равно слышно». © Подслушано
- Со слов горничной: зашла убрать номер, гости еще не выехали, промежуточная уборка. В ванной на полу лежала половина пиццы в коробке, она ее, естественно, выкинула. Гости написали жалобу. Оказывается, они разогревали пиццу — в ванной полы с подогревом. Они половину съели, а половину поставили «разогреть», пошли гулять и повесили табличку «убрать номер». © Подслушано
- Я работал кассиром в кондитерской, которая специализировалась на свадебных тортах. Один парень заказал торт в виде Ноева ковчега с милыми маленькими зверюшками из мастики. Но когда он увидел его, то сказал, что торт ему не нравится, и потребовал вернуть предоплату. Я начал звонить начальнице, чтобы рассказать о проблеме, но она не отвечала. Тогда парень вынул торт из коробки и швырнул его в меня! К счастью, я успел пригнуться — и торт врезался в стену. Деньги ему не вернули. © UndeadYakuza
- Назвали щенка Оскаром. Повела его к ветеринару. Женщина оказалась с юмором. В конце осмотра она выглядывает из кабинета и с гордым выражением лица говорит: «Для вручения Оскара приглашается...» Я подхожу к ней, она протягивает мне пса, а потом начинает аплодировать. Пришлось кланяться! © Подслушано
- Раньше я готовил еду на заказ на вечеринках на свежем воздухе. Однажды в ветреный день я жарил мясо на гриле для вечеринки выпускников. Дым от капавшего на угли масла относило ветром прямо на людей. Одна дама подошла ко мне и решительно потребовала, чтобы я развернул гриль, чтобы дым шел в другую сторону. Объяснения, что это зависит от направления ветра, не помогли. © reddits_sweetheart / Reddit
- Работаю на скорой. Случился вызов на дом, нас встретил мужчина за накрытым столом со всякими блюдами. Мы были возмущены, что вызов ложный, но поесть остались. © Подслушано
Бонус: объявления в маршрутке
А вам попадались работники сферы обслуживания, которые произвели на вас неизгладимое впечатление?
Фото на превью PivBear / Pikabu