15+ безобидных вещей, которые могут стать причиной пожара в доме

Все мы аккуратно обращаемся с огнем, а также с предметами, которые могут вызвать пожар. Но, оказывается, даже безобидные, на первый взгляд, вещи, такие как зеркало на подоконнике или хрустальный шар, могут стать причиной возгорания. И хорошо, если кто-то окажется рядом и сможет быстро исправить ситуацию. А если дома в этот момент никого не будет?

Мы в AdMe.ru узнали, какие еще предметы могут выступать потенциальными виновниками пожара.

Безобидные, казалось бы, вещи могут стать причиной пожара. Так, злую шутку может с вами сыграть оставленная в солнечный день на подоконнике бутылка с водой или зеркало. Свет может попасть на бутылку или на зеркало таким образом, что лучи сфокусируются на окне или на чем-то легковоспламеняющемся (бумага, шторы). Фото ниже — реальный пример.

«Сижу дома, не понимаю, почему пахнет пластиком, и не могу установить место, откуда запах. Потом все-таки иду проверять в другую комнату, а там стоит зеркало, которое фокусирует свет на белом окне и прожигает его. Рядом куча бумаги. Короче, не буду больше зеркала на подоконник ставить». ag.diamond / Pikabu

Случаи с зеркалами, оставленными на подоконнике в солнечный день, далеко не единичные. Ниже еще один пример.

Кстати, как пишет Science Focus, известны случаи, когда аквариумы, стеклянные банки и даже стеклянные дверные ручки фокусировали солнечные лучи таким образом, что они вызывали тление, за которым следовало полномасштабное пламя.

Между прочим, про очки для зрения также не стоит забывать.

«Недавно я легла с ребенком на дневной сон. Очки оставила на подоконнике. И еще про себя подумала: а не сфокусируется ли луч и не прожжет ли что-либо? Потом подумала, что глупые мысли лезут. Вечером случайно увидела прожженное пятно на обоях. Муж сказал, что от сосулек тоже может такое быть». Екатерина / Geekville

В данном случае металлическая миска подействовала как параболическое зеркало и вполне могла поджечь чипсы.

Разумеется, никогда не стоит оставлять без присмотра электрообогреватели. Во время долгой работы некоторые некачественные приборы могут начать плавить самих же себя. А так и до пожара недалеко.

В целом это касается и свечей в стаканчиках.

Оказывается, и за тостерами нужно следить. Как минимум такой прибор подарит тостам вкус плавленого пластика, а как максимум — сам себя поджарит, а потом и все остальное вокруг.

Зарядные устройства лучше не оставлять включенными на ночь. Как пишет автор следующего фото, «эта зарядка чуть не сожгла дом».

Если на сетевом фильтре скапливается пыль или ворсинки от одежды, то рано или поздно может произойти короткое замыкание. Конечно, этого не произойдет в том случае, если пыль периодически убирать.

Ворс, скопленный в сушильной машине, также может стать причиной пожара. Дело в том, что значительная часть ворса накапливается внутри сушилки, в том числе на нагревательном элементе, а также в других местах внутри сушилки, вызывая тем самым ее перегрев. В свою очередь, это чревато возгоранием. Только в США ежегодно происходит почти 3 тыс. пожаров, спровоцированных возгоранием сушильных машин.

Если ваша плита и конфорки покрыты жиром, то небольшой огонь может выйти из-под контроля. Перед включением конфорки ее лучше очистить, как и место вокруг нее.

Во время готовки старайтесь не отвлекаться на другие дела (просмотр кино или соцсетей), особенно если вы пришли уставшими с работы. Иначе есть риск забыть про еду. И потом вы еще долго будете избавляться от запаха гари. К слову, есть такие люди, кто чуть ли не мгновенно засыпает, стоит им только принять горизонтальное положение. В этой ситуации очень легко забыть про готовящуюся еду, а это чревато пожаром.

«Варила свеклу, картошку, морковку — в общем, овощи на салат. Ушла и забыла. Потом вспомнила — овощи все черные, горелые, кастрюля черная. Я ее отмыть не могла. Ужас». lapyle4ка / Galya.ru

Хрустальный шар — вещь совсем не безопасная, если оставлять ее на солнце. На фото ниже показано, как шар прожег дыру в бумаге.

А тут солнце, светившее сквозь хрустальный шар на книгу, прожгло в ней дыру. Забавно, что книгой этой оказался роман «Гарри Поттер и Кубок огня».

Вообще, хрустальные шары могут натворить дел и похуже. Так, в марте 2021 года в США чуть не сгорел дотла жилой дом. Как выяснили пожарные, хрустальный шар сфокусировал солнечные лучи на диване и поджег его. А затем огонь перекинулся на окружающие предметы. Ущерб составил $ 323 тыс.

Бонус: некоторые предусмотрительно завязывают хрустальный шар в платочек, чтобы обезопасить свое жилище

«Когда я купил его, продавщица посмотрела мне прямо в глаза и сказала: „Что бы ты ни делал, НИКОГДА не оставляй его ненакрытым, когда тебя нет дома“. Я спросил: „Ого, из-за духов?“ Она ответила: „Что? Нет-нет, если на него попадут солнечные лучи, он сожжет ваш дом“. Важный урок. Во всяком случае, я думаю об этом каждый раз, когда вижу, как этот гигантский хрустальный шар „страдает“ от этого унижения». meakoopa / Twitter