15 бесстрашных людей, которые умеют невозмутимо выпутаться из любой истории

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Наверняка у каждого из нас найдется хотя бы одна история из жизни, вспоминая которую трудно не залиться краской от стыда. Действительно, от таких случаев, когда просто хочется провалиться сквозь землю или в срочном порядке покинуть планету, никто не застрахован. Но можно научиться по-королевски выходить из неоднозначных ситуаций.

Мы в AdMe.ru восхищаемся невозмутимостью людей, для которых, кажется, не существует нерешаемых проблем. Герои нашей сегодняшней подборки — завсегдатаи твиттера, у которых можно поучиться тонкому мастерству избегать фиаско.

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А в вашем окружении есть герои, которые умеют всегда выйти сухими из воды?

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