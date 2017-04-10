15 бесполезных, но чертовски гениальных советов

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Если уж люди и любят давать что-то бесплатно, так это советы. Вот только следовать стоит далеко не всем рекомендациям, особенно если вы нашли их в сети. Сегодня AdMe.ru собрал для вас очередную порцию вредных советов от интернет-пользователей, которые не прочь подшутить над окружающими.

Нет штопора? Не беда. Заморозьте вино, и пробка выйдет сама

Чтобы торт всегда оставался свежим, съешьте его за один присест

Лук не заставит вас плакать, если вы обернете лицо пищевой пленкой

Налили слишком много воды в рис? Смартфон впитает все лишнее

Если ваш автомобиль издает странные звуки, то прибавляйте громкость радио до тех пор, пока вы не перестанете их слышать

Лайфхак для жарких летних дней: просверлите отверстия в радиаторе автомобиля, чтобы двигатель не перегревался

Максимальная защита от солнца, при этом абсолютно свободные руки. Ну разве не гениально?

Чтобы сэкономить пространство, повесьте радиаторы снаружи. Когда на улице тепло, дома тоже тепло

Газон дольше останется зеленым, если пылесосить его хотя бы раз в неделю

А вот устройство для тех, кто трепетно относится к своему личному пространству

Нет времени гладить рубашки? Наберите вес, и складки на одежде останутся в прошлом (но появятся в совсем другом месте)

Не обязательно красить все ногти, если их не видно

Теперь вы знаете, для чего на самом деле нужен капюшон. Используйте его правильно

Чтобы уменьшить вредное излучение вашего гаджета, храните его в алюминиевой емкости

А вот так можно улучшить качество мобильной связи. И ведь работает!