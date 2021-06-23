15+ бесподобных переписок, которые могли произойти только в родительских чатах

Когда-то наши мамы и папы могли собраться вместе и пообщаться только на родительских собраниях, но с развитием технологий и появлением гаджетов в жизни многое изменилось. Сейчас у каждого класса или группы детского сада есть свой чат в мессенджере, который призван помочь участвовать в жизни своего чада и решать насущные вопросы. Впрочем, нередко он превращается в кладезь неподражаемых перлов и житейской мудрости.

Мы в AdMe.ru убедились, что заглядывать в родительские чаты стоит хотя бы ради поднятия настроения. А бонус напомнит, как много из них можно почерпнуть.

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Бонус: иногда после погружения в этот кладезь может понадобиться психотерапия