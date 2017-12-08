Люди поделились самыми сокровенными трюками, которые ежедневно помогают им в жизни
У каждого найдется свой «волшебный» прием, который помогает в той или иной ситуации. Это может быть какая-то ерунда, которая настраивает на успех, или же мудрость, которую вовремя взяли на вооружение.
AdMe.ru собрал несколько «подслушанных» историй от смельчаков, решившихся поделиться своими лайфхаками со всем миром.
- Я — всеобщий любимец. Могу найти общий язык с любым человеком. Через 15 минут общения меня называют другом и клянутся мне в вечной любви. Я никогда не получаю отказов на свои просьбы. Я свой в любой компании. Меня обожают коллеги и начальство. Очаровать любую девушку для меня дело нескольких минут. Секрет прост: первые пять минут общения я внимательно наблюдаю и слушаю собеседника. А потом просто «отзеркаливаю» его. Мимика, жесты, интонации. Больше всех на свете люди любят себя. И меня.
- Почти всем родителям знакома ситуация, когда ребенок долго не засыпает. Мои же мама с папой решали проблему быстро. Они говорили, что под подушкой живут «дремушки». Они выходят ночью и закрывают детям глазки, чтобы те спали. И я должна была лежать тихо и не ерзать, а то «дремушки» испугаются и не придут ко мне. Сон приходил мгновенно.
- Стала жить по правилу «сделай это сейчас». Например, лежу на диване, надо косметику смыть. Не говорю себе: «Ещe раунд в игре, и пойду». Просто, не рассуждая, сквозь «неохота» встаю и иду смывать. Надо вымыть тарелки после ужина? Не зависаю перед «еще одна серия» — сделай это сейчас. И так во всем: посуда, кошкин туалет, белье в стирку, расстелить постель и прочее. Нет, моя жизнь не изменилась чудом. Но времени почему-то стало намного больше. Мелкие дела без моральной подготовки к ним не отнимают время.
- Как только встаю в пробку, громко так и отчетливо проговариваю: «Пр-пр-пр» — и машины начинают двигаться вперед! Услышала у одной знакомой, ни разу не подводило.
- Люблю жить красиво, но финансы не всегда позволяют. Мои топ-5 способов почувствовать себя богатой леди:
— принимать ванну с пеной;
— во время ужина зажигать свечи и включать классическую музыку (как в семьях дворян или богачей с личным скрипачом);
— один раз в неделю ездить на работу на такси;
— один раз в неделю ходить в кафе после работы;
— ходить в бассейн.
- Когда случилось что-то, что, на мой взгляд, является причиной для обиды, произношу эту причину в уме или вслух. Но не так: «Он меня обидел», а подробно и полностью: «Я обиделась на то, что он предложил мне последний кусок шоколадки, я сказала нет, а он не предложил снова и съел» или «Я обиделась, потому что он молчал, когда я молчала». Когда произносишь это полностью (или не можешь назвать причину вообще), сразу понимаешь, насколько по-идиотски это выглядит со стороны. Помогает оценить тупость «обиды».
- Плохая память на имена. Всегда при знакомстве сразу же забываю, как кого зовут. По молодости придумала такой лайфхак: когда понимала, что тянуть дальше некуда, а я понятия не имею, как зовут человека, с которым прообщалась весь вечер, дабы не спалиться, всегда спрашивала: «Как тебя так по-особенному записать в телефон?» И молодые люди, сразу довольные, называли себя по имени: например, Серж. Или говорили, мол, запиши меня «Димон-красавчик». И польстила, и имя выяснила!
- Всегда, когда ставят укол, прошу предупредить меня, когда начнут. В этот момент делаю глубокий вдох и... совсем небольно! Потому что дыхание мозг расценивает как наиболее важную функцию, нежели боль. Спасибо кафедре физиологии.
- Как я значительно упростил свою жизнь? Перестал оправдываться и перестал кому-либо что-либо доказывать. Ибо каждый человек несет свою чушь и считает, что он прав. И правильно гласит одна пословица: «На каждый роток не накинешь платок». И теперь я совершенно не парюсь и делаю что-либо, живу как чувствую, а на людей в целом все равно, ибо они всегда будут осуждать, как бы ты там ни жил.
- Каждый раз, когда у меня слипается и разваривается рис, я заливаю его сливками или бульоном, перекладываю в сковороду, добавляю какие-нибудь овощи и мясо и говорю всем, что приготовила ризотто. Моя семья считает, что я без ума от итальянской кухни. На самом деле я просто фигово готовлю.
- Надоело каждое утро стоять перед сложнейшим выбором: что же надеть, какое новое сочетание вещей придумать. Достала всю свою одежду, перемерила ее во всевозможных комбинациях и каждую из этих комбинаций сфоткала. Распечатала фотки и сделала альбом. Теперь, когда собираюсь куда-то, пролистываю его, как модный журнал, и выбираю, что надеть, в соответствии с погодой, случаем и местом.
- Был в университете предмет «Инвестиции». И преподавательница говорила очень жизненные вещи. К примеру, если вы хотите купить какую-то не особо нужную вещь, посчитайте, сколько вы зарабатываете в час и сколько придется работать на эту вещь. Ну, например, не готова я работать пять дней, чтобы приобрести очередную сумку. Метод, в общем-то, элементарный, но работает, останавливает от импульсивного скупания не особо нужных вещей.
- Чтобы я не забыла вынести мешок с мусором, мой папа привязывает его к шнуркам моей обуви. А потом из-за угла наблюдает за моей реакцией и злостно хихикает.
- Многим знакома проблема, когда с утра рано надо куда-то срочно вставать, а уснуть не получается. Наткнулась в интернете на интересную штуку: чем тяжелее одеяло, тем крепче сон. Наложила на себя подушек, одежды, игрушек... боже, я не помню, как вырубилась. Идеально!
- У нас дома есть «грустная коробочка». Это обычная картонная коробка из-под плафона для люстры, в которую мы с мужем подбрасываем друг другу вкусняшки или мелкие подарки, например, гель для душа, баночку пива, крем для рук и прочее. Если становится грустно — заглянул и порадовался. Очень приятная традиция, всегда поднимающая настроение.