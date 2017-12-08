Люди поделились самыми сокровенными трюками, которые ежедневно помогают им в жизни

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У каждого найдется свой «волшебный» прием, который помогает в той или иной ситуации. Это может быть какая-то ерунда, которая настраивает на успех, или же мудрость, которую вовремя взяли на вооружение.

AdMe.ru собрал несколько «подслушанных» историй от смельчаков, решившихся поделиться своими лайфхаками со всем миром.