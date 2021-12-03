15+ бережно восстановленных старых фото, которые будто оживают на наших глазах

В минуты ностальгии мы пересматриваем семейные фотоальбомы. Потертые страницы, которые листали уже десятки раз, знакомы, кажется, наизусть. Как и дорогие сердцу лица наших родных. Мы помним их по черно-белым снимкам и время от времени задумываемся, какими же они были на самом деле. Герои нашей сегодняшней статьи занялись реставрацией фото и выяснили это.

А в бонусе AdMe.ru покажет вам несколько работ Евгения Вдовина, на которых, кажется, люди прошлого вот-вот оживут.

«Свадебное фото моих бабушки и дедушки, 1963 год. Колоризировано и восстановлено как подарок для них на Рождество»

«Дедушки не стало 5 лет назад. Когда мои родные увидели второе фото, они не смогли сдержать слез. Просто взгляните в эти зеленые глаза»

«Моя прабабушка в начале 60-х»

«Это моя первая попытка реставрации»

«Я восстановил это фото для моего 96-летнего прадедушки. На нем моя прабабушка, ее уже нет с нами»

«Это мои предки, Франсуа и Анна Мария Жозефина Шютц. Примерно 1890 год»

«Слегка обновила единственное детское фото моей бабушки»

«Я восстановила и раскрасила этот снимок. На нем моя прабабушка и ее подружки. Нидерланды, 20-е годы»

«Первая попытка раскрасить фото. Это подарок моей теще, на снимке ее родители»

«Поработала над фото бабушки, сделанным в 50-х. Я не профессионал, но надеюсь, моей семье понравится ретушь»

«Это мой дедушка, аргентинский моряк, в 1951 году»

«После курсов фотошопа я решил попробовать отреставрировать фото своей бабули, сделанное в 40-х»

«Бабушка и дедушка в день их свадьбы в 1952 году»

«Наши предки, которые, к сожалению, не пережили Вторую мировую. Мой дядя увлекается генеалогией, и он нашел родственников в Австралии, а от них получил это фото»

«Моя прапрабабушка в 1904 году. Фото сделано в день, когда она вышла замуж»

Бонус: работы Евгения Вдовина, который творит волшебство со старыми снимками

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