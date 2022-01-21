15 бедолаг, которым в детстве вешали всякую лапшу на уши, а они слепо верили

Каждый ребенок — чистый лист, который готов впитывать любую информацию, даже откровенно бредовую. И вырастая, многие из детишек понимают, какой глупости они когда-то нахватались. Именно такие свои наивные заблуждения и решили раскрыть пользователи сайта Reddit.

Автор AdMe.ru рад, что он не один собирал лапшу на ушах в юные годы. Может, и вы найдете что-то утешающее в историях наших героев.

Потерял мягкую игрушку (белую собаку) в аэропорту, когда мне было 5. Она была моей любимой, и я очень грустил. Спустя время мама подарила мне коричневую собаку, которая выглядела точно так же, как белая. Она сказала, что работники аэропорта нашли ее и отправили нам по почте. А загорела она, потому что была у моря. Несколько лет эта легенда продержалась. А игрушка теперь принадлежит моему сыну. © thallomys / Reddit

Я верил, что по всему нашему дому были установлены камеры слежения размером с пробку и что мои родители могли наблюдать за каждым моим шагом. © exeL4n / Reddit

Я всерьез думала, что месячные останавливаются в воде, чтобы акулы не учуяли женщину. © Hullaba-Loo / Reddit

Однажды мой старший брат разыграл меня. Я смотрел детское шоу по телевизору, в котором была звезда, танцующая чечетку. Мой брат убедил меня, что чечеточники издают свои знаменитые звуки не ногами, а ртом. Следующие несколько недель я пытался «танцевать чечетку ртом», пока мама не заставила меня бросить это занятие. © Hysterical_Realist / Reddit

Когда я была ребенком, мой папа сказал мне, что смена радиостанции в машине стоит денег. Он сказал мне это, чтобы я ничего не трогала в его машине. А я верила в это до 14 лет. © loipoikoi / Reddit

Мои родители убедили нас, что человек, который стучит в нашу дверь в выходные дни, когда мы спим, — это наш дядя Шайло, который просто заезжает поздороваться. У нас нет никакого дяди Шайло. Это был продавец пиццы. © smellslikeupdawg69 / Reddit

Мне говорили, что если сидеть близко к телевизору или экрану компьютера, то можно ослепнуть. Талдычили это весь 5-й класс, а в 6-м мне прописали очки. На примерке первой пары, естественно, прозвучало: «Я же говорил...» А еще сказали, что моей сестре (на 1 год младше) очки не понадобятся, потому что она слушала родителей. Свои очки она получила меньше чем через год. © tecoyeah / Reddit

Когда мне было 9 лет, мой отец сказал мне, что люди на очистных сооружениях проверяют мой стул и просят, чтобы я ел больше клетчатки. © cowtownman75 / Reddit

Моя мама сказала мне, что мое родимое пятно — это пятно от кофе, который она случайно пролила на меня в детстве. Я верил в это до 11 лет. © _Evildogooder_ / Reddit

Однажды, когда мне было 5–6 лет, я спросил у брата, как делают картошку фри, а он мне сказал: «Под корочку картошки фри шприцем впрыскивают картофельное пюре». Я верил в это, пока однажды утром не увидел, как мама готовит ее на самом деле. © Octolingfighter / Reddit

Все же видели ноги Барби? Куклы стоят на цыпочках в позе, подходящей для обуви на высоком каблуке. Когда я была ребенком, то думала, что когда девочки вырастают, то их ноги тоже становятся такими же. И это несмотря на то, что я жила в доме с 4 взрослыми женщинами, ни у одной из которых не было ног Барби. © YaBoyfriendKeefa / Reddit

Я как-то расстроился, когда у меня оторвалась пуговица на рубашке. Мама сказала, что, если я положу пуговицу под камень во дворе, фея пуговиц заменит ее на деньги. Я поверил, и, к ужасу моей матери, она обнаружила, что я оторвал пуговицы на каждой рубашке в шкафу. И по сей день, 40 лет спустя, пуговицы от рубашек все еще можно найти под случайными камнями на заднем дворе моих родителей. © denrad / Reddit

Если я буду говорить неправду, то у меня появятся ранки на языке. Я очень много врала до 11 лет, а в 13 у меня появилась ранка, и я тут же поспешила сказать маме, что не врала. А она посмотрела на меня и засмеялась. © Scuh / Reddit

Отец сказал мне, что придумал «Графа Монте-Кристо». Он начал читать книгу, и она так ему понравилась, что он заканчивал часть, а затем просто пересказывал ее мне от своего имени. А когда достигал места, дальше которого еще не продвинулся, то говорил мне, что продолжение следует, хотя я канючил и просил не останавливаться. Это длилось больше недели. © darling-dee / Reddit

Однажды я гулял со своей семьей, мне было 8 или 9 лет. Мы шли вдоль реки, когда мой папа взял камень и сказал: «Знаешь, в центре каждого камня есть крошечная капля воды. И если сильно сжать, то можно заставить ее вытечь». Этот человек заставил меня буквально выжимать воду из камня всю дорогу до машины. © PocketJack / Reddit