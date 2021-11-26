15 родителей, которые явно витали в облаках, когда выбирали имена своим детям
Считается, что звук собственного имени — самая приятная мелодия для слуха. Так говорил еще психолог Дейл Карнеги. Но людям, чьи родители захотели соригинальничать, приходится сложно. Порой фантазия мам и пап ничем не ограничивается, и тогда на свет появляются Ложки, Святоши и Малыши.
Мы в AdMe.ru решили почитать истории людей, которые получили странные имена, и выяснить, как же им с ними живется.
- Как-то обедаем с другом в комнате отдыха и слышим за дверью раздраженный голос: «Даниэль, хватит есть со стола! Даниэль, не трогай!» Мы немного посмеялись над оригинальным именем пацана, и друг вспомнил забавную ситуацию. Год назад он работал в магазине фейерверков. Под закрытие пришла женщина с ребенком закупаться салютами к Новому году. С горем пополам выбрала пару батарей, все упаковали, попрощались. И тут мама замечает, что ребенок куда-то испарился. Женщина начинает орать: «Сократ, ты где?! Сократ, иди к маме!» А Сократ стоит и витрину облизывает. © kinocringe / Pikabu
- Недавно узнала, что на Алтае принято новорожденного называть в честь предмета, который мама видит первым после родов. У них очень много Ложек, Люстр, Стаканов, Ковров. © Yanis Flappis / Facebook
- Соседи, живущие этажом выше, назвали новорожденную дочь Ванессой Артуровной. Сокращенно будет она у них Ваня. © KsyaHoroshaya / Twitter
- В юности знакомилась с мальчиком, назвался именем Юва. Я спрашиваю, мол, Юра? Он повторяет: «Юва». Я решила, что он не выговаривает букву Р. А оказалось, что его зовут Ювениал. Потом он поменял имя и стал обычным Александром. © Ольга Онопко / Facebook
- Поступал друг в пединститут, но по конкурсу не проходил: был 26-м из 25. А 25-м был чувак, которому, по словам моего друга, стоило бы с такими именем-фамилией учиться где-нибудь в консерватории или мединституте. Парня звали Лапсанейз Спартак Ширин-оолович. Имя, конечно, необычное, мы посмеялись. А потом друг рассказал, что сидел в приемной комиссии и Спартака этого видел: он мастер спорта по боксу. © InfectiousGroove / Pikabu
- Родилась девочка, назвали Катей. Через пару месяцев мама узнает, что папа назвал дочку в честь своей любовницы. Скандал, девочку переименовывают в Оксану. Потом оказывается, что так зовут новую папину любовь. На третий раз мама выбирала имя сама: пошла в загс, попросила книгу имен, долго листала и наконец нашла то ли молдавское, то ли болгарское имя Лета. Решила, что так точно никого звать не будут, поэтому пойдет. © eyor.eyor / Pikabu
- Я на детской площадке слегка офигела, когда одна мама кричала своему сыну: «Святоша, Святоша, Свя-а-а-ат! Иди сюда!» Но Святоша, 3 года где-то, не шел к маме. И потом она позвала его полным именем — Святослав! Вот такие дела. © Ирина Федорова / Facebook
- Мой знакомый работал на Алтае врачом и рассказывал, какие имена были у пациентов. Я запомнила только 2. Одну бабулечку звали Сапог Карандашевна, а сестру ее — Коробочка. Просто для алтайцев это красиво звучало. © Tatiana Bondareva / Facebook
- В одном из классов, где я преподавала, были близняшки Диана и Даина. Просто переставили 2 буквы в первом имени. Видимо, чтобы второй было не так обидно. Вот только если Диана — это вполне обычное имя, то Даину 100 % будут регулярно переспрашивать. © Kitaris / Pikabu
- Моя соседка своего ребенка назвала Малышом. На мой вопрос, почему такое имя, она ответила, что он такой милый и похож на Малыша из мультсериала «Барбоскины». Что будет с ребенком, когда он вырастет, неизвестно. © Подслушано / VK
- Я живу в Турции, тут нормально давать имена типа Облако, Солнце, Земля, Дождь. Или по названию месяца, в котором родился ребенок: Сентябрь и Апрель очень популярны. Есть имя Хватит (по-турецки Йетер), дают его как мальчикам, так и девочкам, если уже много детей и больше не хотят. Про фамилии вообще молчу: у нас бы со стыда сгорели. © Anastasia Duran / Facebook
- Когда у нас должен был родиться сын, в 90-е годы, муж настаивал на имени Сиявуш. Был такой богатырь в одноименном фильме. Старый-старый фильм. Было много споров. И я очень боялась открывать свидетельство о рождении, когда муж принес документ в роддом. В итоге сын Тахир. © guzzzal / Pikabu
- Есть история про одного Ваню. Ваня в паспорте был записан Ваней, потому что, когда при регистрации у радостного отца спросили, как ребенка зовут, тот сказал: «Ваня», — а паспортистка так и записала. Короче, так и жил Ваня Викторович свою жизнь почти до 50 лет, пока у него сын не наметился и Ваня вдруг не осознал, что отчество у сына будет Ваняевич. Только тогда побежал менять имя на Иван. © Unknown author / Bash.im
- Моего дедушку зовут Франц, а его брата — Витя. Долго не могла понять, почему так странно сработала фантазия у их родителей. Пока мне не рассказали, что по паспорту Витя Вильгельм, а в семье для удобства сократили. © snowyy / Pikabu
- Знаю одну женщину, у которой любимый фильм — «Приключения Буратино», а любимый персонаж — Мальвина. Она, еще будучи ребенком, решила, что обязательно родит дочку и назовет ее Мальвиной. В 30 лет у этой женщины родился сын, но она не смогла предать свою мечту. Живет теперь у нас в городе парень с именем Мальвин.
А вы назвали ребенка обычным именем или выбрали что-то оригинальное?
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