15 родителей, которые явно витали в облаках, когда выбирали имена своим детям

Считается, что звук собственного имени — самая приятная мелодия для слуха. Так говорил еще психолог Дейл Карнеги. Но людям, чьи родители захотели соригинальничать, приходится сложно. Порой фантазия мам и пап ничем не ограничивается, и тогда на свет появляются Ложки, Святоши и Малыши.