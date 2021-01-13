15+ бабушек, в чьих сердцах находится бесконечный источник любви и заботы

При одной только мысли о бабушках многих из нас окутывает настоящее тепло и воспоминания о месте, где всегда ждут. Да и как забыть тот самый запах горячих пирожков, связанные с бесконечной любовью носочки и «Исхудала совсем, сейчас я тебя накормлю».

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились в том, что бабушкина забота не имеет никаких границ. И надеемся, что после прочтения статьи кто-то обязательно захочет позвонить своей бабуле.

Тот, кого с утра поджидал такой сюрприз от бабушки, однозначно счастливый человек

А здесь бабушка сшила лоскутное одеяло на день рождения своей внучки

Да все будут просто бороться за него! © writemaddness / Reddit

«Нас очень ждали в гости бабушка с дедушкой и даже составили нам памятку на время пребывания»

«Это только 2 странички из 14».

«Моему ребенку сегодня исполнилось 6. А это торт, который для него приготовила бабушка»

Она может стать моей бабушкой? © a_little_wolf / Reddit

«Моя бабушка сама разрисовала всю оберточную бумагу»

О-о-о, я бы открывала подарки максимально аккуратно и сохранила бы эту упаковку навсегда! © mealteamsixty / Reddit

«Вы только посмотрите, какая у меня милая бабушка»

«А к нам бабушка приехала и утеплила котиков!»

«Тут бабуля посылку прислала. Наверное, это мой рай»

«В 5 пакетах орехи, в бутылках варенье, полный контейнер конфет, шоколадка, в баночках мед. Все это весило 11 кг, еле доперла от почты. Люблю ее».

Каждому нужна такая бабушка

Малыш Йода в бабушкином исполнении стал еще милее

Я просто не могу — хочу такого же! © yournotthebossofme21 / Reddit

«Бабушка подарила карту метро, мол, ты же в Москве бываешь, пригодится!»

Да, это карта 1976 года выпуска.

«Сказал, что на завтрак съем яйцо и потопаю на работу. Бабуля явно не разделяет моего пищевого минимализма»

«Но яйцо таки сварила».

И конечно, бабушки окружают любовью абсолютно всех. Этому котику, например, связали диван

Это просто самая восхитительная вещь на свете! © simon_the_simeon / Reddit

«Бабушка подарила мне это прекрасное кольцо, и не думаю, что я когда-нибудь его сниму»

Даже не пытайтесь спорить с бабушками по поводу еды

«Попросила тут бабушку сделать мне бутерброд на работу»

«Бабушка моей девушки извинилась за опоздание с подарком на Рождество. Она готовила его с сентября. Вот это масштаб!»

Так, тебе нужно жениться на этой девушке прямо сейчас! © ButterCCM / Reddit

И как же без тех самых носочков от бабушки

Рядом с бабушками мы всегда счастливее — это факт

Выпал у нас обильный снег — самое время кататься на санках! Иду домой, и во дворе мальчик лет 5, волоча за собой санки, уговаривает бабушку: «Ба, ну давай, тут во дворе дорога вниз уходит, будет легко! Ба! Ну давай, ба!» Бабуля наотрез отказывается, но после аргумента «Я же не так часто тебя прошу, ба! Пожалуйста!» соглашается. Но вы не знаете на что! Бабушка садится на санки, а малой как вцепится в веревку и на все свои лошадиные (мальчиковые) силы бежит вниз. Со скоростью 20 км/ч Бабушка Мороз на своей карете и ее ездовой олень мчатся мимо прохожих, даря им улыбки и повод обернуться вслед нереально довольному внуку и смеющейся бабушке. © jstHappy / Pikabu